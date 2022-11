SOGAER – Record ottobre e annuncio Winter 2022-2023

Si chiude con un record assoluto la stagione estiva: ottobre supera il muro dei 420 mila passeggeri, tra arrivi e partenze.

È l’ottobre migliore di sempre per il principale scalo sardo che vede addirittura una crescita rispetto ai numeri da primato dello stesso mese del 2019. A conferma della netta ripresa del traffico aereo, la stagione estiva da maggio a ottobre registra 3.031.552 passeggeri, circa un milione in più rispetto alla scorsa estate e in linea con il valore del 2019.

Archiviata la Summer con numeri da pre-pandemia, al via quindi con i migliori auspici la stagione invernale 2022-23. Dalla scorsa domenica 30 ottobre è ufficialmente partita la Winter Season dell’Aeroporto di Cagliari. Tanti i collegamenti diretti previsti per la stagione invernale, caratterizzata da 33 collegamenti di linea, di cui 24 nazionali e 9 internazionali, per un totale di 26 destinazioni servite.