Giovani talenti per il Fight club championship

Giovani talenti per il Fight club championship – Sabato 12 novembre la 10 edizione dell’evento dedicato alle Mma.

Giovani talenti per il Fight club championship – Il Fight club championship torna con tutto il suo spettacolo e il suo carico di adrenalina. Sabato 12 novembre, a partire dalle ore 20, il Tarantini Fight training center di via Venezia ospiterà la decima edizione dell’evento che, in questi ultimi anni, è diventato un punto di riferimento per gli atleti emergenti della Mma.

Nella gabbia ottagonale di via Venezia si disputeranno 12 match che vedranno schierati i giovani figther dei team tra i più blasonati della Sardegna. Saranno ospiti della kermesse anche team provenienti dalle regioni Lazio e Lombardia.

A contendersi il titolo saranno i giovani della Tarantini Fight Club di Sassari, della Mat side di Nuoro, dell’Aurora MMA di Roma, della Wolf Pack di Cagliari, della Rendoki di Sassari, dell’Alias Gym di Iglesias, della RGA di Cagliari e della Urban Arena di Gallarate.

«Sarà una serata eccezionale – afferma Angelo Tarantini promoter dell’evento e responsabile regionale della disciplina per la Federkombat – in cui faremo crescere i nostri ragazzi in vista della coppa Italia di Roma del 10 dicembre».

L’evento si svolgerà sotto l’egida della Federkombat e del Comitato regionale.