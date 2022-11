Festival Etnia e Teatralità; Stefano Masciarelli allAstra di Sassari

Teatro Astra

“Festival Etnia e Teatralità”

XXXII edizione

La grande prosa a Sassari sul palco dell’Astra

In scena giovedì 1 dicembre l’attore Stefano Masciarelli

Prosegue con successo al Cine Tetro Astra di Sassari la XXXII edizione del “Festival Etnia e Teatralità” organizzato dalla Compagnia Teatro Sassari con il contributo della Regione, del Comune di Sassari e della Fondazione di Sardegna. Giovedì 1 dicembrealle 21 va in scena l’attesacommedia “Stavamo meglio quando stavamo peggio?”che avrà come protagonista Stefano Masciarelli, attore poliedrico, cantante e amatissimo volto televisivo in scena con Fabrizio Coniglio. Lo spettacolo scritto da Masciarelli e Coniglio racconta in modo ironico e nostalgico un’epoca di grandi sogni, quella degli anni ’60 e ’70. Nell’allestimento della compagnia Tangram Teatro il viaggio comincia da una mansarda dove zio e nipote trovando vecchi dischi e oggetti dimenticati si confrontano sulle epoche, le tecnologie, le canzoni, i costumi, il linguaggio e la cultura cambiata così velocemente negli ultimi 40 anni. Attraverso le canzoni che hanno fatto la storia dell’Italia e tanti oggetti che non usiamo più, si rievocherà lo spirito allegro di un paese che sembra intristito e che invece “pima” sapeva ridere. Stefano Masciarellipartirà da alcuni brani di Alberto Sordi, per passare a Domenico Modugno e a tanti altri con arrangiamenti rivisitati e suonati dal vivo dal fisarmonicista Diego Trivellini. “Spesso nella musica ritroviamo i sapori, gli umori, le speranze, i sogni di un momento storico – dice Masciarelli – Attraverso queste canzoni rivivremo il sogno e il sorriso di quel paese che abbiamo purtroppo dimenticato”.