Fabio La Fata tra cinema e tv tanti nuovi progetti 

Lunedì 7 novembre, in prima serata su Rai1, La Fata sarà infatti Francesco, l’autista camorrista della boss, interpretata da Tosca D’Aquino, in Tutto per Mio Figlio, film che ha per protagonista assoluto Giuseppe Zeno.

Inoltre, è stato il volto di Filippo La Torre nel docufilm, diretto da Walter Veltroni, dedicato a Pio La Torre, che ha il sottotitolo Ora Tocca a Noi.

Esperienze professionali di spicco alle quali deve aggiungersi quella nella serie tv internazionale From Scratch;

dove è stato diretto, tra le altre cose, da Dennie Gordon e Nzingha Stewart per dare vita, con la sua arte, a Tonino.

Produzione dove è stato sul set per un cameo al fianco della bravissima Zoe Saldana.