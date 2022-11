5/11 Dr.Space, Davide Turetta, Brio, Paolo Q – River House Club – Soncino (CR)

Dr.Space, Davide Turetta, Brio, Paolo Q al River House Club

Dopo il lungo e scatenato weekend di Halloween, sabato 5 novembre al River House Club di Soncino (CR), il 5 novembre si continua a ballare con un certo stile. Sul palco ci sono ben 4 artisti capaci di far scatenare il pubblico con la loro musica e la loro energia. Il sound è quello di Dr.Space e Davide Turetta, al microfono ci sono invece Brio e Paolo Q. La musica, come sempre al River House Club, ormai ben conosciuto dal pubblico della zona e non solo, sarà decisamente internazionale, come una delle più recenti canzoni di Dr.Space, Do You Know, pubblicata nello scorso maggio da una label importante, Ocean Trax.

La luna splende sul River House Club di Soncino (CR) che torna a far ballare ogni sabato pure per diversi eventi speciali dal 17 settembre 2022. L’atmosfera, sotto la grande mirrorball, è quella di una grande festa tra amiche ed amici. Sorrisi, musica, ritmo fino a tardi, per celebrare l’inizio di una nuova stagione.

Anche per l’autunno inverno 2022 / 23, infatti, il sound al River House Club sarà di qualità assoluta. La bella novità è che alla squadra dei bravi resident dj e vocalist del locale spesso saranno affiancati come special guest artisti attivi in tutta Italia e non solo. Ad esempio, fanno tappa al River House Club di Sonico (CR) il Samsara Tour, suona forte il ritmo di Botteghi, spesso torna il sound sempre house e decisamente personale di Samuele Sartini (…).

River House Club

via Brescia 23, Soncino (CR)

366.1758050

#riverhouseclub