Diritti Umani a Serrenti: volontari in azione

Diritti Umani a Serrenti: non conoscerli è la via perché non siano rispettati

Diritti Umani a Serrenti: non conoscerli è la via perché non siano rispettati

I volontari di Uniti per i Diritti Umani, nel pomeriggio di mercoledì 9 novembre, hanno effettuato una distribuzione di materiale informativo sui 30 articoli della Dichiarazione Universale per le vie di Serrenti.

L’attività dei volontari e le risposte dei cittadini

La risposta è stata quantomeno allarmante:

advertisement

se solitamente ci si trova di fronte a persone che solo a sentire la parola “diritti” inizia a raccontare quanto vengano calpestati, in quest’iniziativa ha regnato la domanda:

“che cosa sono?”.

Aiutati dai volontari della Chiesa di Scientology, i volontari hanno preso l’argomento con decine di cittadini ai quali è stato consegnato il materiale informativo.

Molte delle persone contattate, nel leggere che esistono 30 articoli che spiegano la maniera più semplice per garantire e garantirci condizioni di vita decorose, hanno confessato di non aver mai sentito parlare di questo codice;

ma soprattutto che avrebbero voluto conoscerlo prima.

L’importanza dei diritti umani

“I diritti umani devono divenire una realtà non un sogno idealistico”

disse L. Ron Hubbard.

Come è possibile che dopo oltre 70 anni da quando sono stati pubblicati, i Diritti Umani non siano largamente ma anche efficacemente conosciuti?

Il tempo perso a lamentarsi di quanta distruzione causino pochi scellerati dovrebbe essere impiegato a formare le nuove leve, far si che conoscano principi civili per determinare un futuro migliore.

I Diritti Umani potrebbero essere l’unico codice di leggi, tuttavia, a causa della poca conoscenza che se ne ha, ancora non hanno l’efficacia per la quale sono stati scritti.

Tocca dunque a noi, cittadini comuni, assumerci la responsabilità di documentarci e applicarli nella quotidianità.