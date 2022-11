L’Acli Cagliari (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani) propone un laboratorio online di conversazione in inglese, a partire da fine Novembre.

Il progetto del laboratorio online di conversazione in inglese

Il progetto del laboratorio online di conversazione in inglese, promosso dall’Acli Cagliari, è pensato per mettere alla prova le capacità di conversazione e migliorare in maniera rapida.

Durante i dieci incontri, della durata di due ore, i partecipanti potranno migliorare la loro capacità di ascolto e comprensione della lingua parlata e nel contempo apprendere nuovi modi di dire, sviluppare il loro lessico e rafforzare la loro capacità di esprimersi.

advertisement

Ogni settimana saranno letti dei brani di difficoltà adeguata al livello di ingresso A2, sarà verificata la comprensione del testo e ci sarà una discussione sull’argomento trattato.

Info tecniche

Gli incontri del laboratorio si terranno tramite la piattaforma di Google Meet per un totale di 20 ore. I requisiti di partenza sono almeno una conoscenza della lingua inglese di livello A2.

Attenzione: si partecipa esclusivamente con una domanda, da fare entro il 23 Novembre.

I giorni degli incontri sono già stabiliti: si terranno il lunedì e il giovedì dalle 10 alle 12.

Per maggiori informazioni e per le iscrizioni è possibile contattare la segreteria organizzativa al numero 07043039 o alla e-mail acliprovincialicagliari@gmail.com

Nota bene: se vuoi sapere qual è il tuo livello di inglese, ci sono dei test online che possono aiutarti; generalmente un livello A2 corrisponde alla capacità di usare espressioni base e e di comprendere un semplice inglese scritto. Per quanto riguarda i test, naturalmente consigliamo le piattaforme ufficiali della British School oppure del Cambridge, che offre anche l’opportunità di prendere una certificazione riconosciuta a livello europeo.