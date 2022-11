Amministrazione di sostegno: a Loceri un seminario per ripartire dalle criticità della legge - Incontro valido per l'assegnazione di 4 crediti formativi per gli avvocati.

Amministrazione di sostegno: a Loceri un seminario per ripartire dalle criticità della legge – Incontro valido per l’assegnazione di 4 crediti formativi per gli avvocati.

Amministrazione di sostegno: a Loceri un seminario per ripartire dalle criticità della legge. Unire le forze e lavorare tutti insieme (istituzioni, politica, associazioni e forze sociali) per valorizzare la famiglia in Sardegna e difenderne valori e funzione nella società isolana.

Il Comune di Loceri, l’Associazione Amm.So. Sardegna e gli operatori del settore insieme, intensificano gli interventi a favore di chi vive situazioni di sofferenza, lavorando su quelli esistenti e promuovendone di nuovi.

La giornata di riflessione e confronto sull’amministrazione di sostegno in programma a Loceri il 12 novembre 2022 dalle h 9.30, sarà occasione di approfondire l’istituto nato in Italia dalla legge 6/2004 e ideato per garantire un supporto più dignitoso alle persone con fragilità, superando la pratica dell’interdizione o dell’inabilitazione.

L’incontro – dal titolo “Amministrazione di Sostegno e Covid-19: centralità del beneficiario prima,durante e dopo la pandemia”- è organizzato da Amm.So. Sardegna, associazione senza scopo di lucro nata a Cagliari nel 2010 per dare supporto alle famiglie e ai responsabili chiamati per rappresentare, assistere ed affiancare colui che, per infermità fisica o psichica, anche parziale o temporanea, si trovi nell’impossibilità di provvedere da solo ai propri interessi.

Oggi l’Associazione Amm.So. Sardegna riunisce 28 soci, organizza incontri tematici di informazione ed aggiornamento sul tema dell’Amministrazione di sostegno ed offre supporto alle persone in stato di fragilità, ai loro familiari ed ai volontari che se ne occupano.

“Il seminario, che si terrà nella Palestra Comunale di Loceri – dice il presidente dell’associazione Alessio Allena – vuole essere un’occasione per focalizzare l’attenzione su questa figura e sulle sue funzioni ed attribuzioni pesantemente condizionate dalla pandemia del Covid.

Nonostante i suoi intenti, la legge – secondo i promotori dell’evento – nel tempo ha mostrato alcuni limiti di attuazione, da più di un punto di vista.

Il momento delicato che stiamo vivendo ha fatto emergere nuove criticità che attualmente rischiano di rendere oltremodo difficoltosa la piena attuazione dell’amministrazione di sostegno, per cui pare necessario gettare le basi per una nuova progettualità condivisa tra tutti gli attori coinvolti”.

“I sindaci sono chiamati a svolgere questo ruolo con sempre maggiore frequenza – dice il sindaco di Loceri Gianfranco Lecca – con questo seminario infatti, vogliamo sottolineare che occuparci delle persone fragili come primi cittadini nel dopo pandemia, necessita di maggiori progetti di vita condivisi e chiari nell’attribuzione delle competenze e delle responsabilità che devono essere verificate e aggiornate da tutti gli attori in gioco, in una logica di integrazione istituzionale e gestionale tra i soggetti pubblici (Comuni, Tribunale, ASL)”.

Il seminario prevede l’intervento di Gianfranco Lecca sindaco di Loceri, del presidente dell’associazione Amm.So. Sardegna Alessio Allena, di Francesco Olla ex funzionario della cancelleria del tribunale di Cagliari, dello psicologo e psicoterapeuta Gianfranco Podda, dell’avvocato Monica Anedda e l’ascolto di esperienze di alcuni amministratori di sostegno durante la pandemia per prendere coscienza delle difficoltà concrete che investono le persone in attesa di risposte.

Prevista anche una tavola rotonda dedicata ad una nuova progettualità condivisa e un confronto sulle buone pratiche di gestione dell’amministrazione condivisa.

Il seminario si propone di fornire ai partecipanti un aggiornamento relativo alla normativa sulla formazione. Grazie alla collaborazione con l’Ordine degli avvocati di Lanusei, saranno assegnati 4 crediti agli iscritti presenti.