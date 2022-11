A Sassari torna Note Senza Tempo

Il festival di musica antica Note Senza Tempo sabato 5 novembre tornerà a Sassari per un reading-concert costruito intorno al mito di Narciso. Protagonista, alle ore 20:30 nella chiesa di Santa Maria di Betlem, il Collegium Pro Musica

Dopo l’appuntamento di Uri che nella chiesa romanica di Nostra Signora della Pazienza ha avuto come protagonista l’ensemble “La Scordatura” impegnata nel raffinato programma “Classicismi e Bizzarrie”, per il terzo appuntamento il festival Note Senza Tempo torna a Sassari. Sabato 5 novembre, alle 20:30, la chiesa di Santa Maria di Betlem sarà lo scenario del concerto del Collegium Pro Musica con Stefano Bagliano ai flauti, Andrea Coen al clavicembalo e Mariagrazia Liberatoscioli, testi e voce. L’ensemble eseguirà Il programma “O felici occhi miei”, un reading-concert costruito intorno al mito di Narciso dove si intrecciano musica, parole e immagini. Il famosissimo quadro di Caravaggio, infatti, farà da sfondo e da legame tra altre tre sue opere celebri per dar vita a un altro personaggio co-protagonista della storia. Si tratta di una donna senza nome che veste i panni della Giuditta ma che in realtà rappresenta Eco, la ninfa rifiutata e vilipesa che si riscatta e assume un ruolo da protagonista. Le musiche dal XVI al XVIII secolo di G.B. Riccio, D. Ortiz, R. Johnson, G. Frescobaldi e J.S. Bach rappresentano il tessuto su cui il racconto si intreccia per realizzare un arazzo di sentimenti.

Il Collegium Pro Musica fondato nel 1990 è specializzato nel repertorio musicale barocco eseguito secondo lo stile dell’epoca e con l’uso di copie di strumenti originali con un organico che varia dal Trio all’Orchestra da Camera. L’orchestra si è esibita nei più prestigiosi festival e organizzazioni musicali in tutta Europa e in USA, Canada, Giappone, Cina, Israele, Turchia e ha all’attivo una intensa attività discografica. L’ultimo CD è uscito a gennaio 2021 per Brilliant Classics, dedicato a musiche di Bach per flauto e clavicembalo o organo.

Note Senza Tempo, la cui direzione artistica è affidata a Daniele Cernuto, è organizzato per il quarto anno consecutivo dall’associazione culturale Dolci Accenti e gode del patrocinio dei Comuni di Sassari e Uri e della Regione Autonoma della Sardegna, del sostegno della Fondazione di Sardegna e del supporto della Camera di Commercio di Sassari tramite il progetto di promozione turistica e culturale “Salude & Trigu”.

La manifestazione proseguirà venerdì 18 e sabato 19 novembre nella biblioteca francescana di Santa Maria di Betlem con delle masterclass di violino barocco e di clavicembalo tenute, rispettivamente, da Tommaso Luison e Willem Peerik. Nella serata di sabato i due musicisti si sposteranno nella chiesa di Santa Maria dove saranno i protagonisti del concerto “Venezia, l’Adriatico e la Mitteleuropa”.

“Note Senza Tempo” punta alla divulgazione di un genere musicale a cui il territorio è poco abituato e contribuisce a dare visibilità alla Sardegna grazie all’inserimento in una consolidata rete internazionale di eventi dedicati alla musica antica.