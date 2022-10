Nursing Up De Palma: “servono impegni e promesse”

Infermieri, Nursing Up De Palma: «Accogliamo positivamente le recenti proposte della Conferenza Regioni dirette al nuovo Governo: ma servono impegni e promesse».

Infermieri, Nursing Up De Palma: «Accogliamo positivamente le recenti proposte della Conferenza Regioni dirette al nuovo Governo: ma gli impegni e le promesse non facciano il paio con le speranze disattese. Le Regioni si muovano all’unisono per valorizzare, finalmente e con pragmatismo, gli infermieri le professioni sanitarie del SSN». «Occorre ricostruire il nostro sistema sanitario, partendo prima di tutto dagli uomini, dai professionisti, dalle elevate professionalità di cui disponiamo. advertisement Serve innanzitutto un coraggioso piano di assunzioni per sanare la voragine di personale arrivata ad un punto di non ritorno, ma soprattutto sarà fondamentale non abbandonare il percorso della valorizzazione economica appena intrapreso con il nuovo contratto e ancora lontano dall’essere portato a compimento».

“Accogliamo positivamente le recenti proposte della Conferenza Regioni dirette al nuovo Governo…”

ROMA 26 OTT 2022 – «Guardiamo con favore al recente documento elaborato dalla Conferenza delle Regioni e diretto al nuovo Governo. In particolare accogliamo in modo costruttivo la parte inerente al rinnovato campanello di allarme sulla carenza di personale, rispetto alla quale, giunti ormai vicini ad un punto di non ritorno, occorre, senza alcun dubbio, un coraggioso e concreto piano di assunzioni, indispensabile per rimettere in carreggiata il nostro claudicante sistema sanitario». Così Antonio De Palma, Presidente Nazionale del Nursing Up, commenta le Proposte Strategiche che le Regioni hanno inviato al nascente esecutivo guidato dalla prima Premier donna della nostra storia politica.

Carenze strutturali…

«La carenza strutturale di 80mila infermieri rappresenta una emorragia non affatto arginata, che rischia di causare danni irreversibili ad un paziente già ampiamente debilitato. Il nostro SSN, da tempo malato, non può permettersi, tra fughe volontarie di infermieri all’estero e addirittura dimissioni a raffica dalla sanità pubblica, di fare a meno della competenza e delle qualità umane di professionisti sulle cui forti spalle va ricostruito il presente e il futuro. La nostra speranza, da un lato, è che il nuovo Governo e le Regioni trovino da subito, finalmente, la “strada maestra” per attuare un piano sinergico per dare nuovo impulso al sistema sanitario, partendo, come abbiamo detto più volte, da una sintonia di intenti che cementifichi le fondamenta di un fragile castello di sabbia, dove ognuna delle 21 regioni rischia di dare vita a 21 sistemi sanitari differenti. Occorre poter contare sulla forza di un Governo che, in ambito sanitario, faccia finalmente da guida, con una serie di norme solide su cui le Regioni possano contare, seppur nel pieno rispetto dei differenti ruoli e peculiarità.

…e il costo della vita

Impossibile non tenere conto del mutato costo della vita, in relazione al quale, l’indispensabile percorso di valorizzazione degli infermieri rischia di imbattersi in nuovi ostacoli. Ed è su un unico binario, sul medesimo convoglio, che il nuovo Governo e le Regioni devono adesso viaggiare, anche nell’ottica delle ingenti risorse a disposizione per la sanità italiana, con il nuovo Pnrr, una occasione da non sprecare, nell’ottica del rinnovato fabbisogno di operatori sanitari legato alla tanto attesa ricostruzione della sanità di prossimità, nella speranza che tali risorse non finiscano alla fine fagocitate dalla mediocrità e dal pressapochismo.

Le battaglia che Nursing Up vuole portare avanti

Al nuovo Governo e alle Regioni, ci sentiamo in dovere di ribadire alcuni dei contenuti di quelle battaglie, che siamo intenzionati a portare avanti con determinazione: