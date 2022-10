HP Sport e ZerocentoTeama Como con Cannavò per il GR Yaris Rally Cup

Ultimo appuntamento stagionale, per la GR Yaris Rally Cup, al 41° Trofeo AC Como, anche gran finale del Campionato Italiano Rally Asfalto, questo fine settimana. In riva al Lario sarà la Yaris GR Zerocentoteam-HP Sport con Antonino Cannavò all’assalto degli ultimi punti per il Trofeo in una stagione finora entusiasmante.

Riflettori puntati quindi sulla prestazione del driver siciliano e romano d’adozione vorrà dare una svolta alla stagione sportiva, pronto a far valere la sua esperienza e la sua forza. Sul sedile di destra a leggere le note ci sarà per l’occasione Adriano Gioielli. La gara sarà di sicuro un susseguirsi di emozioni, lo scenario di gara è costituito da prove speciali che hanno fatto la storia della gara.

Sono quattro diverse, tre delle quali da ripetere, per 102,77 km tra Triangolo Lariano, Valle Intelvi e Val Cavargna, itinerario tutto su asfalto della lunghezza di 444 km. Le ostilità sportive si apriranno venerdì 21 ottobre – dopo la partenza dal salotto cittadino comasco di Piazza Cavour – con il ritorno della prova ‘Bellagio-Pian Rancio’ (11,450 km), percorrendo per due volte la ‘Sormano-Zelbio-Nesso’ (km.15,000), inframezzata dal riordino e parco assistenza al Driver di Como.

Come sta avvenendo in tutte le gare top del tricolore, anche a Como le ultime due prove speciali del venerdì vengono affrontate dagli equipaggi in ambientazione notturna. Sabato 22 ottobre si riprende con due tratti difficili che fanno classifica: ‘Alpe Grande’ km 8,860 e ‘Val Cavargna’ di km 21,800, entrambi da ripetere due volte, con pausa al Driver di Como ed assistenza a Lario Tir Como, con arrivo e premiazione finali sul palco di Piazza Cavour a Como.