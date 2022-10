Si intitola “Frida, la mia storia vera” l’ultima fatica letteraria di Salvo Nugnes. L’opera del curatore, scrittore e reporter ripercorre in modo chiaro e immediato la vita di Frida Kahlo, figura centrale dell’arte messicana, nonché pittrice latinoamericana più celebre del XX secolo. Testo introduttivo a firma della giornalista Silvana Giacobini

La narrazione è stata pensata in prima persona, come se fosse l’artista stessa a raccontarci – in un diario personale – gli avvenimenti più importanti della propria storia. Dall’infanzia al tragico incidente, dall’amore travagliato per l’artista messicano Diego Rivera ai suoi continui tradimenti, dalle incessanti sofferenze fisiche e psichiche al rapporto salvifico con l’arte.

Frida Kahlo è ancora oggi un’icona, un simbolo di resilienza, di indipendenza come donna e artista, di vitalità e forza nell’affrontare una vita difficile. Frida è emblema di volontà, di riappropriazione di sé, delle cicatrici e dei dolori bagaglio di ogni donna; dell’elevazione ad arte di tutti questi elementi. Un personaggio che ancora oggi tutti celebrano con mostre, canzoni, sfilate.

Nugnes, in merito, afferma: “Ho immaginato questo libro per raccontare in modo semplice e diretto la vita e le opere di una donna che io ritengo stra­ordinaria, un vero modello a cui ispirarsi. Ritengo che pure senza il marito (il famoso artista Diego Rivera), grazie alla sua perso­nalità così forte e a un cari­sma così inusuale, sarebbe diventata comun­que nota, era solo questione di tempo”

“Frida, la mia storia vera” è rivolto e adatto a tutti, soprattutto a chi, anche se non esperto d’arte, vuole avvicinarsi e conoscere questa figura iconica: a tal fine preziosa la scelta dell’autore di alternare immagini storiche, foto di quadri, curiosità, episodi particolari e approfondimenti inerenti la grande artista messicana.

Il libro rientra nella collana “Storie. I protagonisti” della casa editrice Edizioni Art Factory, che ha all’attivo numerose pubblicazioni di cataloghi d’arte, monografie, libri di poesia e narrativa contemporanea di illustri personalità.

Chi desidera una copia autografata da Salvo Nugnes e da Silvana Giacobini può inviare la richiesta alla seguente mail: info@artfactoryeventi.it

