Cagliari, la IX ed. di Saboris Antigus

SABORIS ANTIGUS, IX EDIZIONE: DAL 6 NOVEMBRE AL 18 DICEMBRE IN TREXENTA E SARCIDANO CASE E PIAZZE APERTE AI VISITATORI E PROMOZIONE

ECCELLENZE LOCALI E BENI ARCHEOLOGICI. NOVE COMUNI SI UNISCONO IN CIRCUITO PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO CON LA COLLABORAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO

giovedì 3 novembre ore 10.30 Camera di Commercio Cagliari- Oristano, Largo Carlo Felice 72, sala primo piano

Cagliari, 29 ottobre 2022 – “Sapori e tradizioni in Trexenta e Sarcidano” la manifestazione nota come Saboris Antigus, giunge alla sua nona edizione per il 2022, e arriva a quota nove Comuni, che si sono uniti quest’anno in un circuito guidato dalla Camera di Commercio di Cagliari -Oristano.

Si parte con il primo appuntamento il 6 novembre a Gergei, segue Selegas il 13 novembre, Serri il 20, Siurgus Donigala il 27, Suelli il 4 dicembre, l’8 Guasila, l’11 Gesico, il 18 si chiude con Mandas e Nurri.

advertisement

La manifestazione nasce come evento enogastronomico destinato alla promozione dei prodotti tipici e di eccellenza del territorio, ma non solo: la finalità è quella di far conoscere le piccole realtà dei paesi dell’isola e le ricchezze materiali e immateriali che custodiscono, e invitare i visitatori a tornare sui luoghi oltre i giorni di festa. Una manifestazione pensata a dimensione di famiglie, con attività e laboratori per bambini e ragazzi, escursioni archeologiche e tanto altro, che si aggiunge a ulteriori e analoghe iniziative in accordo con i Comuni della provincia di Oristano.

Per presentare la manifestazione è convocata la conferenza stampa giovedì 3 novembre alle ore 10.30 nella sala al primo piano della Camera di Commercio a Cagliari, Largo Carlo Felice 72.