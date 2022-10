Bene Stevanato e Segantini al Rally di Pistoia

Bene Stevanato (Fiesta Rally4) e Segantini (208 Rally4)

al Rally di Pistoia gara valida per il CR VI Zona

Week end positivo per in colori di HP Sport in occasione del rally di Pistoia gara valida per il CR VI Zona.

La struttura sportiva laziale schierava due equipaggi: Stevanato Elia-De Lazzari Emanuele su Fiesta Rally4 (Autosport 23) e Segantini Daniele-Cecconi Elena al debutto con la Peugeot 208 Rally4 (MM Motorsport).

Stevanato sulle ostiche strade pistoiesi dimostrava di essere on grado di sfruttare al meglio la vettura, non fare errori, ma anche gestire la pressione nelle due giornate di gara, chiudendo la sua gara in crescendo.

Iniezione di fiducia e adrenalina positiva per Daniele Segantini alla guida della francesina terribile, che potrebbe essere l’occasione per rivederlo di nuovo al volante della performante 208 Rally4.