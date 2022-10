ALTRNTV: Finissage il 26 ottobre con The Afghan Whigs

Saranno The Afghan Whigs con special guest Ed Harcourt a chiudere la terza edizione di #ALTRNTV Festival mercoledì 26 ottobre a Largo Venue, Via Biordo Michelotti 2 Roma, dalle ore 21.00.

La band di Greg Dulli torna in Italia per presentare il nuovo e attesissimo album ‘How Do You Burn?’, uscito il 9 settembre.

Nati a Cincinnati, in Ohio, nel lontano 1988, gli Afghan Whigs si sono da tempo distinti tra i vari colleghi, grazie alla loro selvaggia ed estatica miscela di hard rock, classic soul e anche grazie al carisma del frontman Greg Dulli. Nel corso della loro carriera si sono dimostrati una tra le band più interessanti e originali del panorama alternative rock mondiale.

#ALTRNTV Festival tenutosi a Roma dal 15 al 23 ottobre per la sua terza edizione ha visto un programma d’eccezione in 10 live club della Capitale con ben 27 concerti diffusi e 80 artisti coinvolti, tra cantautori, band, dj, fotografi e illustratori che hanno esposto le loro opere a tema musica live.

Tra i primi che hanno preso parte alla rassegna: Cor Veleno + Tre Allegri Ragazzi Morti, Marlene Kuntz, Gianluca Petrella, Edda, Nada, Giumo, Altin Gün, Mellow Mood, Giorgio Poi, Bobby Joe Long’s Friendship Party.

#ALTRNTV è un festival musicale itinerante nato nel 2017; come progetto speciale facente parte della Biennale MArteLive, il festival multidisciplinare diffuso ideato e diretto da Giuseppe Casa, #ALTRNTV vuole essere una rassegna musicale multi-genere, in cui, nonostante la contemporaneità degli eventi, non vi è alcun tipo di concorrenza tra di essi, offrendo ogni locale coinvolto una specifica proposta artistica, adatta a gusti diversi e in grado di raggiungere pubblici paralleli.

L’intento è, nel 2023, portare i generi musicali coinvolti dagli 8 attuali a 10 e nel 2024 a 15, ricercando così artisti ancora più di nicchia e cercando di diventare sempre più un punto di riferimento per quegli artisti che sperimentano forme innovative e “alternative” di progetti musicali, anche internazionali, affermati o emergenti, volendo diventare l’appuntamento annuale atteso da pubblico e artista, al pari di altri festival europei.

L’idea di #ALTRNTV è, infatti, quella di segmentare il pubblico offrendogli diversi generi musicali (dal rock all’electropop, dall’indie al rap, dalla trap al jazz, dall’elettronica ai grandi nomi del panorama musicale italiano contemporaneo), incentivando una partecipazione ai diversi spettacoli proposti variegata e il più possibile estesa, così da mantenere, specie in un periodo storico così difficile per la cultura e i club, la città costantemente viva e motrice di forza propulsiva.

#ALTRNTV è un format ideato e curato da Giuseppe Casa in collaborazione con Irene De Marco e organizzato dalle Scuderie MArteLive/MArteLabel.

Al termine della BiennaleMArteLive, #ALTRNTV continuerà con degli eventi speciali fino al mese di dicembre. Tra i primi spettacoli confermati:

9 novembre: Nada – Monk;

17 novembre: Altin Gün – Largo Venue;

27 novembre: Melancholia – Largo Venue

Info & Tickets:

https://altrntv.it/

IL PROGRAMMA

3 ottobre: Anteprima con i Godspeed You! Black Emperor – Largo Venue;

13 ottobre: Band emergenti selezionate tramite Call for Artists – Stazione Birra;

15 ottobre: Gianluca Petrella / Cosmic Renaissaince – Monk;

15 ottobre: Mellow Mood – Largo Venue;

15 ottobre: MASEENI + Canarie – Init

16 ottobre: Marlene Kuntz – Monk;

17 ottobre: Fedrix & Flaw + Tigri da Soggiorno-Velvet

18 ottobre: Band emergenti selezionate tramite call for artists – Qube;

19 ottobre: Band emergenti selezionate tramite call for artists – Qube;

19 ottobre: Edda – opening: Umberto Maria Giardini – Monk;

20 ottobre: Band emergenti selezionate tramite call for artists – Qube;

21 ottobre: Populous+ dj set: Mondocane, La Regina del Fomento, Funk Pope – Angelo Mai

21 ottobre: Lorenzo Kruger -Asino che vola

22 ottobre: Decrow + Aaron Rumore + Giumo + Joe Scacchi + Djset Close Listen // TrapBar – Snodo Mandrione

22 ottobre: Sleap-e + Maestro Pellegrini – INIT

22 ottobre: Corveleno + Tre Allegri Ragazzi Morti – Largo Venue;

22 ottobre: Bobby Joe Long’s Friendship Party – Monk;

22 ottobre: Giorgio Poi – Angelo Mai;

Finissage:

26 ottobre: The Afghan Whigs + special guestEd Harcourt – Largo Venue;



Biennale MArteLive Plus:

