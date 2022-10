A Sanluri un nuovo luogo di culto dei Testimoni di Geova

Il 21 ottobre si sono conclusi i lavori di costruzione della nuova Sala del Regno dei Testimoni di Geova del Comune di Sanluri. Il luogo di culto sarà aperto a partire dal 30 ottobre prossimo. Il Sindaco di Sanluri ha dichiarato: “Un’opportunità di crescita e di confronto con tutta la comunità”

L’edificio ha una struttura semplice e funzionale ed è stato realizzato in parte da ditte locali specializzate e in parte da volontari che hanno messo gratuitamente a disposizione tempo, energie e competenze per portare a termine il progetto.

“Complessivamente oltre 200 volontari, provenienti da tutta la Sardegna e da altre regioni italiane (Lombardia, Toscana, Piemonte e Lazio) hanno dato il loro contributo”, ha affermato Trevor Hughes, uno dei responsabili del cantiere. “La costruzione è stata completata in 8 mesi, nonostante le difficoltà legate alla pandemia e al rincaro dei materiali di costruzione”.

Il nuovo luogo di culto ospiterà i 120 Testimoni di Geova della zona. A partire dal 30 ottobre 2022 sarà aperto a tutti e permetterà lo svolgimento delle attività religiose in un ambiente moderno e accogliente.

Il valore sociale e culturale di una tale opera per tutta la collettività è stato evidenziato dal sindaco di Sanluri Alberto Urpi, che commenta: “Il nostro Comune è sempre aperto ad attività e iniziative di interesse sociale e a chi decide di investire nella nostra cittadina. La scelta di costruire la Sala del Regno a Sanluri rappresenta ancora una volta la nostra posizione baricentrica e attrattiva.

La Sala del Regno dei testimoni di Geova rappresenta anche un’opportunità di crescita e di confronto con tutta la comunità”. Il sindaco esprime anche parole di apprezzamento per il rapporto di collaborazione intercorso tra l’amministrazione comunale e i Testimoni di Geova: “La collaborazione si è mostrata da subito proficua in quanto gli interlocutori si sono dimostrati sempre collaborativi, puntuali e rispettosi verso questa amministrazione”.

Alle riunioni che si tengono nelle Sale del Regno dei Testimoni di Geova si esamina ciò che dice la Bibbia e come mettere in pratica i suoi saggi consigli nella vita di tutti i giorni. Tale istruzione promuove elevati valori morali che fanno bene a qualsiasi comunità. L’ambiente accogliente e amichevole che si trova all’interno delle Sale del Regno permette a chi ha bisogno di conforto di sentirsi a proprio agio.

La costruzione della Sala del Regno di Sanluri è parte di un programma mondiale di costruzione di luoghi di culto autofinanziato dai fedeli stessi. Questo programma permette di costruire simili edifici anche in paesi poveri dove i fedeli non hanno le risorse economiche sufficienti.

Per ulteriori informazioni visitate il sito ufficiale dei Testimoni di Geova