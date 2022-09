Siri a Olbia: Flat Tax e pace fiscale

“La Lega ha le idee chiare, le ha sempre avute” affermano Dario Giagoni, candidato all’uninominale camera nord Sardegna, e Lina Lunesu, candidata al plurinominale Camera al termine del dibattito. Politica economica seria e introduzione della Flat Tax al 15%, oggi già in vigore per due milioni di partite iva.

L’obiettivo ora è estendere questo beneficio fiscale anche a dipendenti e pensionati, applicando a tutti i contribuenti della famiglia fiscale.

“Un provvedimento di buon senso studiato per mesi dagli esponenti della Lega e dagli esperti del settore economico che ha fatto sì che circa due anni fa venisse depositato un disegno di legge, l’unico disegno di legge che modifica il testo unico dell’economia, ad opera del Senatore Armando Siri, dal Senatore Matteo Salvini e tutti i colleghi parlamentari. Un disegno di legge che, ci teniamo a sottolinearlo, assolutamente costituzionale. La progressività dell’imposta, infatti, – proseguono i leghisti – è garantita da una serie di deduzioni familiari studiate in funzione del reddito della famiglia e della sua composizione.”

“Quindi al crescere del reddito cresce il livello di tassazione garantendo la progressività richiesta dalla Costituzione! Flat Tax e pace fiscale che implica il pagamento del 15% di pendenze con il fisco di imprese e cittadini in regola con la dichiarazione dei redditi. Non un condono a ipotetici evasori milionari ma un aiuto alle famiglie, ai lavoratori e alle piccole realtà imprenditoriali che altrimenti rischierebbero di chiudere. Vogliamo – concludono gli esponenti del Carroccio – ringraziare il Senatore Armando Siri per il suo intervento di oggi, che siamo certi abbia garantito importanti delucidazioni a tutti i partecipanti che sin troppo spesso incorrono in descrizioni sin troppo fantasiose di tali proposte.”