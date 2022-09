40° anniversario della morte del Generale Dalla Chiesa

Il 3 settembre ricorrerà il 40° anniversario della morte del Generale C.A. Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha realizzato una locandina celebrativa che lo ritrae riportando un suo significativo pensiero “Certe cose non si fanno per coraggio, si fanno solo per guardare più serenamente negli occhi i propri figli e i figli dei nostri figli”.

Nell’agguato mafioso persero la vita anche la moglie Emanuela Setti Carraro e l’Agente di scorta Domenico Russo. Il Generale Dalla Chiesa ricopriva la carica di Prefetto di Palermo.