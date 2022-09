Salviamo il Museo dell’Identità! Itinerari nell’Arte e nella Bellezza – DOMANI – Sabato 17 Settembre ingressi notturni al Museo dell’Identità e alla Villa di Poppea a Torre Annunziata.

Mirella Azzurro (Pres. Archeoclub Torre Annunziata) : “Il 31 Dicembre sarà l’ultimo giorno di apertura per il Museo dell’Identità di Torre Annunziata. Il futuro? Rischia la chiusura. Sarebbe una sconfitta per la città, in quanto sfumerebbe il sogno di realizzare un Polo Culturale al centro di Torre Annunziata. La cultura non si deposita!”.

Nel Museo dell’Identità esposizione dei reperti più significativi delle ville oplontine. Visitare il Museo dell’Identità significa completare il circuito che inizia con la Villa di Poppea. Ma il Museo fornisce informazioni importanti anche sulla Villa di Crassio ancora non aperta al pubblico.

E DOMANI – Sabato 17 Settembre una grande opportunità: Itinerari nell’Arte e nella Bellezza – dal Museo dell’Identità alla Villa di Poppea!

Aperture notturne con primo ingresso alle ore 19 al Museo dell’Identità, ultimo alle ore 22 e 30, primo ingresso alla Villa di Poppea alle ore 20. Biglietti ridotti, ingressi gratuiti per i minori di anni 18.

E musica con violino – violoncello – flauto – nel cuore della cultura antica!

“I musei rappresentano la palestra della mente e andrebbero aperti non chiusi! Il meraviglioso Museo dell’Identità a Torre Annunziata, era stato riaperto nel Maggio del 2021 ed inaugurato nel 2016. Ora rischia la chiusura definitiva, anzi l’ultimo giorno di apertura sembrerebbe essere il 31 Dicembre. E’ un museo di rilievo che conserva in esposizione alcuni dei più importanti reperti archeologici rinvenuti all’interno della Villa di Poppea.

Non siamo eventualmente contrari all’eventualità di spostare tali reperti all’interno della Villa di Poppea, anche perché c’è un buon programma di valorizzazione ad opera del Parco Archeologico con il quale lavoriamo in stretto contatto, ma dal Comune non sembrerebbero esserci rassicurazioni sulla possibile sopravvivenza del Museo dall’1 Gennaio del 2023. Dunque il rischio di una chiusura c’è, con sale che potrebbero diventare depositi e potrebbe eventualmente sfumare anche l’obiettivo di realizzare il Polo Culturale proprio nel cuore di Torre Annunziata.

Dinanzi a questo rischio Archeoclub D’Italia, sede di Torre Annunziata dice che la cultura non si deposita. Il nostro appello è tutto rivolto al Comune, nell’auspicio che si possa rilanciare in partnership con lo stesso Parco Archeologico, l’idea di un grande Polo Culturale a Torre Annunziata. Il Museo dell’Identità chiude l’itinerario di visita che il turista compie partendo proprio dalla Villa di Poppea ed è situato presso Palazzo Criscuolo in Corso Vittorio Emanuele III, un Palazzo del XIX secolo”. Lo ha affermato Mirella Azzurro, Presidente Archeoclub D’Italia sede di Torre Annunziata, in Campania.

“Il Museo espone i reperti più significativi delle ville oplontine. Visitare il Museo dell’Identità significa completare il circuito che inizia con la Villa di Poppea. Ma il Museo fornisce informazioni importanti anche sulla Villa di Crassio ancora non aperta al pubblico.

La prima sala è dedicata proprio alla villa di Crassio, azienda commerciale appartenuta a L. Crassius Tertius, della quale sono esposte tre anfore con base a punta, utilizzate per il trasporto di vino, olio e cereali, balsamari per unguenti e profumi e alcuni degli Ori ritrovati accanto agli scheletri delle vittime dell’eruzione del 79 d.C. Si tratta di gioielli di eccellente fattura risalenti al I sec.d.C., per lo più realizzati in oro : bracciali e anelli con gemme preziose incastonate – ha continuato Azzurro – spesso a forma di serpente, collane corte , in oro o in oro e smeraldi, collane lunghe, del tipo a bandoliera, orecchini a spicchio di sfera o in oro e madreperla.

Le tre sale successive consentono di ammirare le sculture in marmo provenienti dalla villa A, per lo più copie romane di originali greci del periodo classico o ellenistico : l’Efebo nudo con mantello, la Vittoria alata, rappresentata nell’atto di scendere in volo, il cratere neoattico, sul cui corpo è raffigurata una danza di guerrieri nudi, il gruppo del Satiro ed Ermafrodito, il Fanciullo che strozza l’oca, due dei quattro centauri rinvenuti, un maschio, che regge un cratere, e una femmina, con cerbiatto catturato sulla spalla. Da notare che i centauri di sesso femminile rappresentano una rarità nel mondo romano dal punto di vista iconografico. La quinta sala espone oggetti relativi all’instrumentum domesticum e lucerne bilicni e monolicni”.

Itinerari nell’Arte e nella Bellezza. Sabato, 17 Settembre, immersione notturna nella cultura antica con aperture notturne del Museo e della Villa di Poppea! Occasione da non perdere! La Villa di Poppea in notturna! Con musiche!

Sabato 17 Settembre : dal Museo alla Villa di Poppea, itinerario escursionistico unico con ingressi notturni!

“Si, sarà un grande rilancio del Museo dell’Identità. Chiediamo a tutti di esserci in modo massiccio. Ingressi ogni 30 minuti, al Museo dell’Identità con il primo alle ore 19 e l’ultimo ingresso alle ore 22 e 30. Chi entrerà alle ore 19 al Museo dell’Identità, poi proseguirà con visita notturna alla Villa di Poppea con primo ingresso alle ore 20. Avremo anche la guida in lingua inglese.

I biglietti avranno un costo di 3 euro per Biglietto intero al Museo dell’Identità – ha concluso Mirella Azzurro – ridotto 2 euro, mentre i minori di anni 18 pagheranno solo 1 euro. Invece alla Villa di Poppea il biglietto intero sarà di euro 5, ridotto di euro 2, ma sarà gratuito per tutti i ragazzi minori di anni 18. Il tutto con musica anche antica, dal vivo. Al violino avremo Alessandro Paolillo, al flauto Chiara Minucci, al violoncello Michelangelo Carotenuto. Museo dell’Identità di notte, Villa di Poppea di notte!”.