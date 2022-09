OPEN YOUR MINE Iglesias sabato 1 ottobre 2022

“ OPEN YOUR MINE – Miniere Aperte” il primo ottobre ad Iglesias, tra Porto Flavia (Masua) e Galleria Villamarina (Monteponi) .

“OPEN YOUR MINE – Miniere Aperte”

Carbonia, 28 settembre 2022. Sabato primo ottobre ritorna nell’iglesiente “OPEN YOUR MINE – Miniere Aperte” con visite ad ex siti minerari, percorsi di trekking e mountain-bike, degustazioni di prodotti locali e concerto serale gratuiti, con prenotazione obbligatoria.

advertisement

E’ il primo appuntamento autunnale e il sesto annuale con l’iniziativa ideata, promossa e coordinata dal Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna in collaborazione con le amministrazioni locali, le associazioni e i gestori dei siti per promuovere l’identità dei territori, migliorarne la percezione ed evidenziarne le potenzialità in chiave innovativa e sostenibile.

Giornata “OYM”

La giornata “OYM”, organizzata dal Parco Geominerario in collaborazione con il Comune di Iglesias, il Consorzio Turistico per l’Iglesiente e IglesiaServizi srl, si svolgerà tra gli ex siti minerari di Porto Flavia a Masua e della Galleria Villamarina a Monteponi.

Inaugurato nel 1924, Porto Flavia rimase attivo fino agli anni 60 del secolo scorso e rappresentò un capolavoro di ingegneria industriale unico al mondo, potendo gestire l’imbarco del minerale estratto dalle miniere di Masua, Montecani e Acquaresi direttamente sulle navi.

Dedicata al Marchese di Villamarina, Vicerè del Regno di Sardegna, la galleria omonima venne scavata nel 1852 a quota 174 m s.l.m. e nel suo percorso incontra il Pozzo Sella e il Pozzo Vittorio Emanuele II, ovvero i due pozzi principali della Miniera di Monteponi.

Le visite e le escursioni

Alle 9.00, inizieranno le visite guidate ad entrambi gli ex siti minerari e partirà da Nebida verso Porto Flavia il trekking lungo la cosiddetta “Costa delle Miniere”, con accompagnamento di guide ambientali escursionistiche. Sarà un percorso a bastone lungo 7 km, con dislivello di circa 250 m, durata di 4 ore e difficoltà E (livello intermedio, escursionistico), che prevede al termine il rientro in navetta a Nebida.

Alle 9.00, inizierà anche l’escursione in mountain-bike (o bike), con partenza dalla vecchia fonderia di Fontanamare e soste in diversi punti di interesse naturalistico e minerario del territorio, seguendo un percorso ad anello lungo 25 km, dislivello di 350 m e difficoltà 2/5 (facile).

Al termine del trekking e dell’escursione in mountain-bike, i partecipanti potranno degustare prodotti locali ed in seguito fruire delle visite guidate a Porto Flavia e alla Galleria Villamarina senza necessità di ulteriori prenotazioni.

Chiusura della giornata “OYM” in musica, presso la piazza San Giovanni Paolo II a Monteponi, con il concerto serale del cantautore Piero Marras, accompagnato dalla sua band.