Infermieri Nursing Up, De Palma: “L’Italia non è affatto un paese per infermieri! Non serve limitarsi ad ampliare i posti di accesso al bando per la laurea in infermieristica, se lasciamo che la nostra nobile professione finisca inesorabilmente tra quelle meno appetibili. I giovani hanno idee chiare: il sacrificio e l’impegno richiesti non valgono lo stipendio atteso”.

Nursing Up: “Gli allarmanti dati dell’anno accademico 2022-2023 raccontano del 9% di domande in meno ai test di ammissione per diventare futuri infermieri”.

ROMA 21 SETT 2022 – «Abbiamo fatto di tutto e continueremo a fare il necessario per dimostrare che siamo più che mai il perno di una sanità in totale disarmo». Così Antonio De Palma, Presidente Nazionale del Nursing Up, nel denunciare i dati allarmanti relativi all’Anno Accademico 2022-2023: advertisement che racconta un calo di oltre il 9% ai test di ammissione alla facoltà di laurea in infermieristica. Antonio De Palma, Presidente Nazionale del Nursing Up «A cosa serve avere aumentato i posti di accesso ai bandi, se poi, questa nostra nobile professione, letteralmente abbandonata a se stessa da troppo tempo, perde sempre di più di appeal agli occhi delle nuove generazioni? Immaginate cosa può scattare nella mente di un ipotetico futuro infermiere che deve iscriversi alla nostra facoltà, nell’apprendere di infermieri vittime ogni giorno di demansionamenti, violenze fisiche e psicologiche; e soprattutto conscio, amaramente, che lo stipendio medio di un nostro professionista ci colloca appena sulla soglia della povertà, nonostante rappresentiamo l’eccellenza assoluta in una Europa della sanità che rappresenta ben altro mondo ed è pronta a offrirci anche 5mila euro al mese per lasciare il nostro Paese. Ci viene chiesto di digerire l’ennesimo boccone amaro che non vuole saperne di scendere giù, ma i numeri parlano chiaro. Insomma, l’Italia non è affatto un paese per infermieri.

I numeri delle domande di ammissione al test di ingresso alle professioni sanitarie

Si leggano i numeri, elaborati dal Segretario aggiunto della Conferenza Nazionale Corsi di Laurea Professioni Sanitarie, sul numero di domande di ammissione al test di ingresso alle professioni sanitarie». Citiamo testualmente: “A presentare domanda quest’anno sono stati 67.856 studenti su 29.808 posti a bando, di cui oltre la metà (17.972) sono per Infermieri. Cala in generale il numero delle domande presentate nelle Università statali da 72.822 dello scorso anno alle attuali 67.804, pari al -7%. Considerando anche le sette Università non statali, in totale, su 31.625 posti a bando le domande sono 72.670, meno delle 78.074 dello scorso anno”. «Di fronte a questi numeri, continua De Palma, dovremmo sentirci per l’ennesima volta carichi di rammarico, e dovremmo magari arrenderci alla dura realtà di una professione finita in un vicolo cieco e apparentemente senza futuro.

Cresce la voglia di continuare a lottare