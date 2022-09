“Il piacere di leggere”: corso di formazione per docenti scuola superiore

il corso di formazione per docenti della scuola superiore organizzato da Lìberos e finanziato dal Cepell, Centro per il Libro e la Lettura.

IN PARTENZA CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI DELLA SCUOLA SUPERIORE ORGANIZZATO DA LìBEROS E FINANZIATO DAL CEPELL.

La passione per la lettura nasce spesso a casa, nelle famiglie dove si legge e dove ci sono tanti libri.

Ma quando non si ha questa fortuna, la scuola può avere un ruolo centrale nel far scoprire a ragazzi e ragazze il piacere della lettura.

“Il piacere di leggere” è il corso di formazione per docenti della scuola superiore organizzato da Lìberos, che da dieci anni promuove la lettura in Sardegna, e finanziato dal Cepell, Centro per il libro e per la lettura, con il bando Educare alla lettura 2021.

Il corso comincia lunedì 26 settembre:

si rivolge ai docenti dell’Istituto Tecnico Statale Mattei di Decimomannu, Istituto di Istruzione Superiore Giua (sede di Assemini) e dell’Istituto Tecnico Agrario Duca degli Abruzzi di Elmas;

con il coinvolgimento del Sistema Bibliotecario Bibliomedia

e prevede l’incontro con esperti nazionali di educazione alla lettura quali Marco Magnone, Fabio Geda, Paolo Costa, ma anche una parte laboratoriale e un tirocinio finale.

Per info segreteria@liberos.it.

Breve storia dell’associazione organizzatrice Lìberos

In Sardegna la lettura è un elemento di comunità e le energie e le competenze che si muovono intorno al libro sono fonte di coesione sociale, ricchezza economica e consapevolezza civica:

Lìberos, associazione culturale non-profit, nasce nel 2012 da queste energie e si costituisce in forma organizzata per evidenziarle, proteggerle e promuoverle.

Lìberos è una comunità di lettori e lettrici che si incontrano online ma soprattutto nelle piazze, le librerie, le biblioteche; nei grandi centri e in quelli piccoli o isolati della Sardegna.

È un laboratorio permanente di progettazione culturale che sostiene e qualifica con le sue competenze quelle comunità che credono nella lettura come fattore di crescita individuale e sociale.

È un modello culturale che spinge le persone a ragionare al plurale, abbattendo le barriere tra profit e no profit e tra centro e periferia, insegnando a immaginare la propria azione culturale in maniera organica al territorio e integrata alle altre presenze.

L’associazione ha vinto la prima edizione del premio CheFare come miglior progetto culturale ad alto impatto sociale ed economico.