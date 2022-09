Integratori vitamina C: quali benefici?

Tra tutti i nutrienti necessari per il fabbisogno giornaliero del nostro organismo non si può certo dire che la vitamina C non rivesta un ruolo di primo piano.

Soprattutto nella cultura popolare questa vitamina è divenuta una sorta di panacea utile per tutti i mali. Nonostante queste ovvie esagerazioni, però, è indubbio che la vitamina C sia essenziale per il mantenimento della propria salute ed è per questo che gli integratori basati su tale nutriente sono così diffusi.

Ma quali sono i benefici degli integratori di vitamina C?

I principali benefici degli integratori di vitamina C

Come il nome stesso suggerisce, gli integratori sono degli elementi suppletivi necessari (in caso di carenza) per consentire di raggiungere il naturale fabbisogno di un determinato nutriente, in questo caso le compresse di vitamina C.

E in virtù di quanto appena detto è facilmente intuibile come gli integratori siano consigliabili soprattutto nel caso in cui l’alimentazione si riveli insufficiente per raggiungere la quota giornaliera di vitamina C che ricordiamo essere di circa 90 mg per gli uomini e 70 mg per le donne.

I benefici che sono in grado di apportare sono numerosi e riguardano ambiti diversi:

Sistema immunitario. È ormai accertato come la vitamina C svolga un ruolo di primo piano nel regolarizzare il funzionamento del sistema immunitario;

Circolazione. Gli integratori alimentari a base di vitamina C possono risultare molto preziosi nel migliorare la circolazione sanguigna.

Pelle. Che la vitamina C sia efficace sulla pelle è un fatto ben noto. Ciò che glielo rende possibile è l’effetto ossidante di cui è fornita. Questo permette di rallentare l’azione dei radicali liberi. Non tutti sanno ma la vitamina C contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.

Come scegliere un integratore di vitamina C?

Sul mercato, inutile ribadirlo, è disponibile una quantità enorme di integratori di vitamina C e proprio per questo spesso un eventuale acquirente si trova in una condizione tale da non riuscire a capire quale prodotto possa essere più indicato per le sue esigenze.

Sicuramente ci sono diversi aspetti che occorre prendere in esame, comunque sia un integratore di vitamina C davvero funzionale dovrebbe avere prima di tutto un medio/alto dosaggio del suddetto nutriente e soprattutto possedere una formulazione a lento rilascio.

Quest’ultimo punto ha un’importanza fondamentale, perché la vitamina C, per poter garantire all’organismo tutti i benefici di cui si è parlato, è essenziale che venga assunta in modo graduale e progressivo favorendo così un assorbimento lento in grado di massimizzare i risultati.