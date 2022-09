“Festival del turismo itinerante”

“Festival del turismo itinerante” – Valorizzazione del territorio e salvaguardia dell’ambiente. Sono gli elementi che costituiscono la formula del turismo esperienziale che, insieme all’enogastronomia e alle attività legate allo sport all’aria aperta, caratterizza il “Festival del turismo itinerante”.

“Festival del turismo itinerante” – La III edizione della manifestazione, organizzata dall’Aps Camperisti Torres, è in programma a Sorso sabato 1 e domenica 2 ottobre.

Il turismo itinerante, confrontato con la ricettività tradizionale, è più sostenibile in termini di risparmio di risorse e di abbattimento delle emissioni di CO2.

Lo dimostra una ricerca realizzata da Paolo Fiamma, ricercatore del dipartimento di Ingegneria dell’Università di Pisa, che da quasi un decennio è divenuta un punto di riferimento fondamentale per i sostenitori del turismo itinerante.

Secondo lo studio infatti le vacanze in camper fanno risparmiare il 32% di CO2 rispetto al classico viaggio che prevede lo spostamento in auto e il pernottamento in una struttura ricettiva.

La ricerca ha analizzato le emissioni prodotte in un tragitto di 1.000 km compiuto in otto giorni da un gruppo di quattro persone, mettendo a confronto l’utilizzo del camper con il binomio “auto + hotel”.

Se il periodo di viaggio diventa di quindici giorni la percentuale di riduzione sale addirittura al 56%. E se il numero dei viaggiatori è di sei persone si ottiene un taglio del 69% delle emissioni.

Lo studio dell’Ateneo pisano, esposto in occasione dei più importanti appuntamenti nazionali e internazionali del settore, ha permesso di avere a disposizione, ancora oggi, una chiara fotografia dello stato dei fatti nell’ambito dell’attualissimo e nevralgico tema della relazione fra l’attività connessa allo spostamento dell’uomo e le conseguenze sulla qualità dell’aria che respiriamo.

Anche la XIII edizione del Salone del Camper, il più importante evento di settore in Italia e il secondo a livello internazionale, in corso alla Fiera di Parma fino al 18 settembre, cita lo studio dell’ing.Fiamma e aggiunge sei consigli per viaggiare con il camper in modo sempre più eco-friendly: installare pannelli solari sul tetto del camper, scegliere lampadine a basso consumo energetico, usare dispositivi per il risparmio di acqua, risparmiare carburante tenendo sotto controllo il peso dei bagagli, portare con sé la bicicletta e montare condizionatori d’aria con gas eco-sostenibile.

Ai vantaggi che il turismo camperistico offre in termini di minor inquinamento si aggiungono ricadute positive sul territorio dal punto di vista economico (la spesa media giornaliera per un equipaggio di 4 persone, tra generi alimentari e non ammonta infatti a circa 80 euro) e anche una maggiore attenzione verso i centri abitativi minori, una risorsa preziosa e caratteristica del nostro Paese e in particolare della Sardegna dove il rischio spopolamento è sempre più attuale.

La riduzione dell’impatto ambientale dovuto allo spostamento delle persone è uno degli elementi fondamentali su cui si basa la filosofia del “Festival del turismo itinerante e delle attività ludico sportive all’aria aperta” in programma a Sorso sabato 1 e domenica 2 ottobre.

La manifestazione è organizzata dall’Associazione Camperisti Torres, con il patrocinio del Comune di Sorso, della Provincia di Sassari e della Regione Autonoma della Sardegna, il sostegno della Fondazione di Sardegna e della Camera di Commercio di Sassari che attraverso il programma di promozione turistica “Salude & Trigu” supporta gli eventi legati alla cultura e alle tradizioni del Nord Sardegna.

L’iniziativa conta inoltre sulla collaborazione di un nutrito partenariato di enti e associazioni pubbliche e private fra le quali Campagna Amica.

Come nel corso delle due precedenti edizioni, realizzate con successo ad Alghero e Porto Torres, il Festival proporrà un intenso fine settimana di iniziative tra esposizioni di caravan ed autocaravan, attività ludiche e sportive all’aperto, escursioni, trekking urbani, visite guidate nei parchi, tour enogastronomici alla scoperta delle eccellenze della filiera agroalimentare del territorio della Romangia, momenti musicali, tavole rotonde e dibattiti.

La parola d’ordine dell’evento infatti è turismo esperienziale che porta a godere a 360° delle potenzialità di un luogo, dal punto di vista naturalistico, ambientale, enogastronomico, storico e culturale.

Il ricchissimo programma del “Festival del turismo itinerante”, sarà presentato martedì 20 settembre alle 10:30 a Sorso nel Palazzo Baronale, in via Convento 10.

Saranno presenti i rappresentanti dell’amministrazione comunale, gli organizzatori e i principali sostenitori e partner della manifestazione.