Sagra del Miele a Montevecchio

Agosto chiude in bellezza a Miniera Montevecchio. Quasi tutto pronto per la famosa Sagra del Miele. Sabato 27 e domenica 28, tante attività gratuite, approfondimenti curiosi e tecnici sul miele, con momenti di degustazione ed altri di musica dal vivo.

Tante le attività per i bambini e gli approfondimenti su alcune tradizioni guspinesi, sugli Astri Celesti, sugli Aromi e sugli Ambienti naturali. Nello stand FoReSTAS saranno visibili le specie arboree della macchia mediterranea e vari animali che la abitano, ma i bimbi potranno anche ricevere le piantine del vivaio (in fitocella). L’organizzazione è affidata all’esperienza della Pro Loco di Guspini (www.sagramiele.it). Le storie di Miniera Montevecchio potranno essere ascoltate direttamente dalla voce degli ex minatori dell’Associazione Sa Mena, che curerà anche una mostra temporanea. Attorno al Borgo di Montevecchio, che ospiterà gli allestimenti speciali per la Sagra, si estende la grande miniera ed i vari percorsi (in superficie ed in galleria), saranno disponibili per le consuete visite con le Guide Turistiche. Non indispensabile, ma consigliata la prenotazione (disponibile anche il booking on line su www.minieradimontevecchio.it), soprattutto di quelle alla “Galleria Anglosarda”.

Una due giorni di svago e curiosità, ancor più attesi perché nell’ultimo biennio non si sono potuti realizzare o lo si è fatto in modo contingentato.

Per informazioni sui contenuti e sull’organizzazione della Sagra del Miele, si potrà contattare la Proloco di Guspini ai contatti: 070.970384 e 334.2372367 (email: prolocoguspini@tiscali.it ), mentre per informazioni e prenotazioni alla Miniera di Montevecchio, restano disponibili i consueti contatti dei gestori: 070.973173 e 3384592082 (anche via whats app, e email: info@minieradimontevecchio.it ).