Prosegue l’impegno di Sto Italia verso la sostenibilità: da oggi i collaboratori dell’azienda otterranno una formazione specifica per essere ancora più green.

Prosegue l’impegno di Sto Italia verso la sostenibilità – L’azienda, infatti, ha deciso di estendere il suo impegno a tutti i collaboratori della filiale italiana, offrendo loro strumenti e competenze sulla sostenibilità, in collaborazione con LifeGate.

Tra gli obiettivi, quello di sviluppare una cultura aziendale volta a creare competenze sulla sostenibilità legate non solo all’ufficio ma anche alla vita quotidiana e alla famiglia.

Agosto 2022 – Le scelte di Sto Italia (https://www.stoitalia.it/s/), il cui gruppo è una delle più importanti realtà al mondo nel settore sistemi di isolamento termico per facciate, si confermano sempre più in direzione della sostenibilità, ormai pilastro delle scelte strategiche dell’azienda.

Per questo, Sto ha scelto di partire dallo sviluppo di una cultura aziendale volta a creare competenze sulla sostenibilità legate alla vita quotidiana in ufficio e in famiglia, affidando a LifeGate Education la formazione dei collaboratori della filiale italiana.

Oggi la sostenibilità è una sfida imprescindibile che richiede cambiamenti importanti nell’operare nel quotidiano, oltre ad una attenzione agli aspetti sociali e ambientali nelle attività alla base della generazione di risultati economici.

Un’azienda che mette al centro delle proprie scelte la sostenibilità ambientale, sociale ed economica sarà in grado di produrre valore nel tempo.

“Viviamo un periodo storico cruciale per le aziende e le persone in cui la consapevolezza dell’importanza di adottare comportamenti responsabili orientati allo sviluppo sostenibile si fa sempre più urgente.

È il momento di azioni concrete! E chi si occupa di HR deve governare questa transizione garantendo un equilibrio tra obiettivi economici, sociali ed ambientali” spiega Domenico Vecchi, Responsabile delle Risorse Umane di Sto Italia.

La formazione è una delle direttrici cardine della politica HR in Sto Italia, e l’obiettivo è quello di renderla fruibile in modalità e-learning affinché ogni collaboratore possa dedicarsi alle attività in modo flessibile ed autonomo.

I collaboratori hanno a disposizione una piattaforma ricca di “pillole formative” sui principali temi della sostenibilità, molti contenuti di approfondimento e la possibilità di aderire a forum di settore per partecipare a dibattiti in materia. Attraverso l’esperienza formativa, si approfondiscono tematiche come la crisi climatica, gli SDGs declinati sia in azienda che nella vita quotidiana, che in un percorso di 6 mesi permettono di sviluppare competenze specifiche certificate da un attestato con la qualifica di “Sustainability Ambassador”.

Nel proprio percorso di sostenibilità, elemento ormai centrale per l’azienda, a fine 2021 si è aggiunto un ulteriore tassello: in Sto Italia è stato infatti creato un nuovo comitato interno, il “Gruppo di Sostenibilità” (GDS), composto da persone che mettono insieme le rappresentanze di più aree funzionale con il compito di implementare e divulgare, verso l’interno e verso l’esterno, una cultura viva ed una responsabilità, attraverso tutti i progetti e le iniziative legate alla tematica della sostenibilità.

“Le competenze nell’ambito della sostenibilità sono strategiche e indispensabili per l’adozione di modelli aggiornati ai nuovi stili di vita – il commento di Guerino Delfino, Executive Vice Chairman di LifeGate – Per avere successo un’azienda responsabile integra la sostenibilità nelle sue strategie e in tutte le aree dell’impresa, attraverso la formazione delle persone che ne fanno parte”.