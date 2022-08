Olbia, parrocchia N.S. de La Salette: Maria Ena compie 100 anni.

Olbia: Maria Ena compie 100 anni

GRANDE FESTA NELLA PARROCCHIA DI N.S. DE LA SALETTE

PER I 100 ANNI DI MARIA ENA

Compleanno centenario a Olbia nella parrocchia di Nostra Signora de La Salette.

Domenica 14 agosto la signora Maria Ena ha spento 100 candeline ed è stata inondata di auguri, fiori e affetto.

Nata a Bitti il 14 agosto 1922, Maria Ena vive a Olbia con la famiglia e da tanti anni frequenta la parrocchia di Nostra Signora de La Salette.

Al termine della Santa Messa il parroco don Gianni Sini ha letto il saluto di Papa Francesco che le ha inviato una sua speciale benedizione:

“Sua Santità Francesco imparte di cuore l’implorata benedizione apostolica a Maria Ena in occasione del 100° compleanno e mentre la estende ai familiari, ai congiunti e a quanti si uniscono al suo rendimento di grazie al Signore per i doni che hanno allietato la sua vita le augura pace, buona salute e ogni desiderata prosperità”.

La comunità di Nostra Signora de La Salette per l’occasione le ha anche consegnato una targa ricordo nella quale si legge:

“Nella vecchiaia daranno ancora frutti” (Sal 92,15) Gli anziani vanno curati come un tesoro dell’umanità, sono la nostra saggezza, la nostra memoria. La comunità parrocchiale di N. S. de La Salette ringrazia il Signore per i 100 anni compiuti da Zia Maria Ena e per la sua testimonianza di fede. Olbia 14 agosto 2022”.

All’esterno della chiesa è stato inoltre organizzato un momento conviviale, una festa a sorpresa aperta a tutti durante la quale zia Maria Ena ha spento la candelina e ha ricevuto l’abbraccio di tutta la comunità.