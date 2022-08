Marrubiu – ART-ATELIER di Maria Jole Serreli: l’inaugurazione il 9 settembre, alle ore 18.00

Nelle sale espositive di “Art-Atelier” saranno presenti i principali cicli di lavori di Maria Jole Serreli. Attraverso un’esposizione delle opere selettiva e ragionata, sarà possibile ricostruire il percorso evolutivo dell’artista, che della memoria storica e della sua appartenenza al territorio sardo fa da anni la sua cifra stilistica, fornendo valore aggiunto alle sue opere. Dalle tele della serie “Animas” ai vasi in terra cruda del progetto “Come pietre”, fino alle “Pietre cucite”, in cui l’artista lega la ricerca fiber con l’uso delle pietre locali del territorio, un omaggio alle radici storico-archeologiche locali. A questa serie appartiene l’opera “Animas, il peso del sonno”, realizzata con pietre di ossidiana provenienti dal monte Arci di Marrubiu, che sarà esposta alla 10ª Biennale Internazionale di Arte Tessile Contemporanea “25 years WTA” che si svolgerà al Museo del Tessile di Busto Arsizio (VA), a cura di Barbara Pavan.

Tra i progetti collaterali che vedranno la luce nel nuovo spazio, il concept “Vetrine d’artista”, che vedrà protagonisti artisti italiani e internazionali che proporranno lavori appositamente studiati per le vetrate di “Art-Atelier”, oltre a mostre ideate per porre in relazione la ricerca degli artisti con la poetica e le opere in permanenza di Maria Jole Serreli. Il progetto vedrà l’avvicendarsi di curatori diversi per formazione e specializzazione, in modo da poter restituire alla cittadinanza un panorama più ampio sulla ricerca artistica del contemporaneo.

In un’ottica di restituzione al pubblico e di condivisione del lavoro dell’artista, prima della serata inaugurale, alle ore 17.00, sarà presentato il progetto “Le madri del rimedio” alla presenza della curatrice Erika Lacava e del Sindaco di Marrubiu, Luca Corrias. Il progetto ha coinvolto, nei primi mesi del 2022, i cittadini di Marrubiu, e in particolare le donne, nella donazione di manufatti tessili di proprietà delle famiglie per la realizzazione di una grande installazione collettiva a opera di Maria Jole Serreli. Un primo passo nella riscoperta e nella valorizzazione del cucito e del ricamo come bene di importanza storica e sociale del territorio di Marrubiu. I manufatti tessili donati dalle donne di Marrubiu saranno esposti nelle sale del B&B La Vecchia Dimora, in via Sardegna 5, Marrubiu, nei pressi dell’atelier, con un allestimento coordinato dalle ricamatrici Maria Antonietta Scano e Rosalba Scanu in collaborazione con l’associazione “Is Giogus” di Marrubiu e il Comitato festeggiamenti Madonna del Rimedio Leva 97. L’evento è inserito nel contesto della festa patronale della celebrazione della Madonna del Rimedio, che avrà luogo a Marrubiu dall’8 al 10 settembre 2022.

advertisement

Un ringraziamento speciale va alla Cantina Pala, sponsor tecnico dell’inaugurazione, con cui Maria Jole Serreli ha in corso una collaborazione per la realizzazione delle etichette d’artista.

Per visitare l’atelier su appuntamento, scrivere a mariajoleserreli@gmail.com o chiamare il 348 4795744. Per restare aggiornati sul calendario degli eventi, consultare la pagina Facebook di Maria Jole Serreli www.facebook.com/joleserreli