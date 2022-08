III ed. Notte di Misura e di Stelle, Colle di Monserrato

Un appuntamento imperdibile anche quest’anno ad Ozieri: il 10 agosto nel piazzale

del Colle di Monserrato ritorna la grande musica con la III ed. di “Notte di Musica e

di Stelle”.

Aprirà la serata alle 21.00 la presentazione di Nomads, ultima fatica di Marcello

Zappareddu e Salvatore Maltana, un duo di chitarra e contrabbasso.

Nomads trova un punto d’incontro nelle composizioni originali dei due

strumentisti dal background jazzistico ma dalla visione musicale più ampia con

sonorità mediterranee e le influenze della musica afroamericana.

In questo concerto il duo Marcello Zappareddu e Salvatore Maltana verrà

impreziosito da un’ospite d’eccezione: Max De Aloe, armonicista che bene si

amalgama con le idee musicali di Zappareddu e Maltana. Un concerto incentrato su

un repertorio originale creato appositamente per questa occasione.

“Notte di Musica e di stelle” accoglierà anche la voce e la musica di Franca Masu:

una delle grandi voci dalla Sardegna, l’isola-continente che riesce a declinare

assieme il futuro e il passato remoto della musica, in nome di un presente che lascia

sempre il segno. Il segno della poesia e della costate ricerca dell’artista che ha un

forte legame alle proprie radici culturali.

Con il suo nuovo lavoro discografico Cordemar ( WMusic 2021), Franca Masu pur

partendo dal suo amato porto di Alghero, grazie a straordinari compagni di viaggio

segna una nuova rotta, come se il sestante del suo cuore le avesse indicato anche

altri mari e nuove latitudini.

Un repertorio ricco e suggestivo dove con grande autenticità attraverso la voce di

Franca Masu, risuona attualissima anche un’antica ballata sarda cantata in passato

da Maria Carta ma rivisitata in catalano, dove si fondono alcune tra le più suggestive

melodie sudamericane e napoletane. Attraversando sentieri sonori dal raffinato

sapore jazz, si incontrano anche atmosfere andaluse e tanghere. Altri mari e altre

latitudini ma che si fanno a noi più prossimi con nuovo gusto, nuovo vento e nuove

emozioni.

“Cordemar” vuol dire entrare nelle pieghe di un racconto autentico, di un diario

sonoro, quasi ad immergersi nel profondo – sia fisico che metaforico – di uno stato

liquido, sempre in movimento, che muta, che cambia colore e temperatura.

In questa occasione, ad accompagnare l’artista Luca Falomi, chitarrista e

compositore, e il fisarmonicista Fausto Beccalossi, considerato uno dei massimi

specialisti in campo nazionale e internazionale del suo strumento.

L’evento è inserito all’interno della rassegna estiva “Estiamo in piazza” del Comune

di Ozieri, è organizzato dall’Istituzione San Michele e dall’Associazione Culturale Arte

in Musica, in collaborazione con la Scuola Civica del Musica del Monte Acuto.

“Notte di Musica e di stelle” fa parte della rassegna “Festival del mediterraneo” del

Progetto “Salude e Trigu” della Camera di Commercio di Sassari, con l’obiettivo di

racchiudere in un unico racconto, tradizioni, anime, luoghi e persone del territorio.

I posti sono limitati e la prenotazione obbligatoria ai numeri 079 771131 –

contributo di partecipazione€ 2,00.