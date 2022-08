Casinò-online, il futuro tra slot, poker ed eSports

Il mondo dei casinò online continua la sua ascesa nell’universo del gambling. Dopo la pandemia, e la fine delle restrizioni, il canale online continua a salire nei consensi e a registrare nuovi iscritti.

Nell’anno attualmente in corso si registrano comunque delle novità: la riapertura dei luoghi fisici del gioco ha fatto sì che una porzione di giocatori tornasse alle “vecchie abitudini” ma le nuove, quelle nate nell’ultimo biennio, non hanno subito alcun tipo di scossone.

Per questo motivo i conti attivi online continuano a rimanere stabili e percentuali maggiori di iscritti rimpinguano le casse degli operatori. Ma quali sono i giochi più giocati anche nel 2022?

Casinò online, sempre più spazio per il poker

Il poker, in tutte le sue declinazioni, è uno dei giochi più richiesti online. Il popolare gioco di carte vive un periodo d’oro ormai da lungo tempo, almeno da quando le televisioni l’hanno reso popolare e simile ad un gioco agonistico. Professionalizzato nella sua visione generale dai tornei trasmessi spesso in tv, il poker ha sempre più adepti in particolare tra i giovanissimi, attratti dal fascino del gioco. Popolare, anche se con un target di utenti leggermente più adulto, anche il Baccarat, che è un po’ la storia del mondo dei casinò.

Le slot machine online, un passatempo puro

Il successo delle slot machine è evidente. Negli ultimi due anni le percentuali di giocatori sono aumentate e slot come Book of Ra non smettono di esercitare il loro fascino. Il mondo dei giochi ha trovato linfa nuova proprio nelle slot machine. Con la complicità della gamification e della rivoluzione digitale, le slot hanno perso quel tipico stereotipo che le accompagnava, smettendo sostanzialmente di essere un prodotto di “nicchia” e diventando un prodotto popolare ed apprezzato. A piacere delle slot online è essenzialmente la semplicità del loro utilizzo, mista al fatto che online le versioni dei giochi più quotati da parte degli utenti sono costantemente aggiornate. La popolarità delle slot online non è calata nemmeno con il blocco delle restrizioni. Se una parte corposa di utenti è tornata al canale fisico, una altrettanto grande parte è rimasta online, incapace di staccarsi da un canale in perenne sviluppo e in evidente ascesa. Un successo destinato a continuare nel futuro di una società sempre più focalizzata intorno ad internet ed ai servizi online.

Il futuro sono gli eSports

Nel mondo variopinto dei casinò online il futuro è degli eSports. Anzi, non è blasfemo affermare che gli eSports saranno il futuro del settore gambling, in un contesto in cui canali fisici ed online sono destinati prima o poi a camminare sugli stessi binari, completandosi vicendevolmente. I dati sugli eSports, soprattutto in Italia, sono in crescita costante, grazie anche alla popolarità di piattaforme che erogano servizi di eSports, su tutte Twitch. Per una nuova generazione di giocatori pare che il trend sia ormai segnato: gli sport virtuali piacciono più di quelli classici, come il calcio. Un chiaro segno dei tempi che cambiano drasticamente: più tecnologia, più intrattenimento. La differenza tra realtà virtuale e reale si assottiglia sempre più.