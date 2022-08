Caritas Diocesana Arborense – Bando di concorso per l’assegnazione di 20 Borse di studio

La Caritas diocesana, costantemente impegnata nel contrasto della povertà e delle disuguaglianze, rinnova il suo impegno in favore dei giovani attraverso la promozione di un Bando per l’assegnazione di 20 Borse di Studio.

Povertà economica e povertà educativa, notevolmente aumentate con la pandemia, sono strettamente connesse e non si può intervenire sull’una senza tenere conto dell’altra. Istruzione e formazione sono infatti fondamentali per prevenire l’esclusione sociale e contrastare tutte le forme di discriminazione.

Le Borse di Studio, del valore di Euro 500,00 ciascuna, sono destinate ai maturati dell’a.s. 2021-2022, residenti nel territorio della Diocesi di Oristano, che intendono iscriversi a un corso di Laurea triennale oppure di Laurea magistrale a ciclo unico per l’anno accademico 2022-2023.

L’assegnazione delle 20 Borse di studio, avverrà tramite presentazione della domanda e successiva selezione, sulla base della situazione economica familiare e del profitto scolastico.

I requisiti necessari per la partecipazione e per l’accesso alla graduatoria sono:

– essere residente in un Comune della Diocesi di Oristano;

– essersi diplomato/a nell’ a.s. 2021-2022;

– essere in possesso della certificazione della votazione di maturità conseguita (in assenza di questa, si potrà compilare l’autocertificazione – ALLEGATO 2_A);

– essere in possesso di una ricevuta di iscrizione ad un corso di Laurea o ricevuta di immatricolazione;

– essere in possesso della certificazione ISEE in corso di validità, con valore pari o inferiore a euro 20.000,00

2. Modalità di presentazione della domanda

La domanda di partecipazione, scaricabile dal sito www.caritasoristano.it e indirizzata alla Caritas Diocesana Arborense, via Cagliari 183, 09170 Oristano, deve pervenire entro e non oltre il 4 novembre 2022.

Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione.

La domanda, firmata dal richiedente, deve essere redatta secondo il modello riportato nell’ALLEGATO 1_A al presente Bando.

In allegato alla domanda, gli interessati dovranno presentare:

– fotocopia del documento di identità in corso di validità;

– fotocopia del codice fiscale;

– fotocopia di documento di maturità con relativa votazione finale (in assenza di questo,

autocertificazione – ALLEGATO 2_A);

– certificazione ISEE;

– ricevuta di iscrizione ad un corso di Laurea o ricevuta di immatricolazione

Le domande potranno essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità:

– a mezzo raccomandata A/R (farà fede il timbro postale);

– via pec all’indirizzo oristanocaritas@pec.it;

– a mano, presso gli uffici della Caritas Diocesana Arborense in via Cagliari, 183 a Oristano, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 previo appuntamento.

3. Procedure selettive

La Caritas Diocesana Arborense verificherà che:

– la domanda di partecipazione sia sottoscritta dall’interessato e presentata entro i termini prescritti;

– alla stessa siano allegati i documenti richiesti (come nel punto 2).

La mancata sottoscrizione e/o la presentazione della domanda fuori termine e/o incompleta è causa di esclusione dalla selezione.

Le graduatorie saranno redatte sulla base della somma algebrica tra la votazione finale conseguita dallo studente e il punteggio corrispondente alla classe di Indicatore ISEE 2022 relativo al nucleo familiare in cui compare il richiedente, come di seguito indicato:

fino a € 5.000,00 Punti 20

da € 5.000,01 a € 10.000,00 Punti 15

da € 10.000,01 a € 15.000,00 Punti 10

da € 15.000,01 a € 20.000,00 Punti 5

A parità di punteggio complessivo, verrà data priorità al valore ISEE assoluto inferiore. In caso di persistente parità, la Borsa di studio verrà assegnato allo studente di età anagrafica maggiore.

La Borsa di studio non viene concessa e decade qualora lo studente presenti dichiarazioni non veritiere.

Eventuali cause di esclusione dal presente Bando saranno comunicate all’interessato che ne farà richiesta.

4. Pubblicazione graduatorie

La graduatoria definitiva sarà pubblicata entro il 2 dicembre 2022 presso la sede della Caritas Diocesana e sul sito internet www.caritasoristano.it, nella sezione notizie.

L’esito della selezione sarà inoltre comunicato ai vincitori tramite e-mail o telefono.

5. Modalità di erogazione

L’erogazione della Borsa di studio avverrà tramite assegni circolari e/o di conto corrente bancario/postale a seguito della presentazione di ricevute in originale delle spese universitarie sostenute per l’a.a. 2022-2023.

Elenco delle spese ammesse:

iscrizione a test di ammissione, tasse universitarie, ricevute fiscali di locazione con contratto regolarmente registrato, acquisto supporti informatici, acquisto testi, fotocopie, spese per mobilità e trasporto (abbonamenti autobus e treno, biglietti aerei per gli studenti che frequentano corsi universitari presso atenei ubicati fuori dalla Sardegna) e ticket mensa universitaria.

Ciascuna ricevuta non dovrà avere un valore inferiore a euro 30,00.

Le Borse di studio saranno consegnate in presenza entro il mese di dicembre 2022.

Data e luogo saranno comunicati successivamente.

6. Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e segg. del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) i dati forniti dai partecipanti sono acquisiti dalla Caritas Diocesana Arborense, che cura la procedura selettiva, per le finalità di espletamento delle attività concorsuali. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini

della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.

7. Disposizioni finali

Per informazioni relative al seguente Bando è possibile contattare la Caritas Diocesana Arborense – Via Cagliari n. 183, Oristano, tel. 0783 70641/ 389 4792572 – dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle

ore 12,30 o tramite e-mail scrivendo a oristanocaritas@gmail.com