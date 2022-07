TOM ARMATI: esce oggi il nuovo singolo “Pedalò”

A pochi mesi dall’uscita del suo secondo disco “Tommasochista”, Tom Armati pubblica un nuovo singolo estivo dal titolo “Pedalò” (Artist First), in uscita oggi martedì 5 luglio.

Il brano è un twist che richiama le atmosfere tipiche delle canzoni italiane estive degli anni ’60 e parla di una storia d’amore fugace, nata a bordo di un pedalò.

Una canzone dal sapore retrò che è anche un invito a gioire delle piccole cose e omaggia questo mezzo di navigazione, semplice ma allo stesso tempo iconico, popolare e ecologico, che da decenni continua a regalare gioie a grandi e bambini.

«Ho scritto questo brano subito dopo una gita in pedalò con i miei nipoti qualche estate fa – racconta Tom Armati – ho pensato che da quando sono bambino questo mezzo di navigazione è per me simbolo di estate e libertà:

bastano poche pedalate per ritrovarsi “in fuga”, lontani dalla terra e più vicini a un orizzonte comunque irraggiungibile.

Tra l’altro la parola “pedalò” è estremamente musicale, per questo mi è piaciuto giocarci a livello metrico. Ne è uscita fuori una canzone divertente e spensierata, che è anche un invito a godersi le cose più semplici».

Il brano è stato prodotto da Pietro Casadei e suonato dai membri del gruppo che accompagnano generalmente Tom Armati nei live. Il mastering è a cura di Giovanni Versari. La copertina è realizzata da Francesca Ciceroni. Il video del brano, dal taglio ironico e dissacrante, è realizzato da Himalaya Studio.

Credits:

Pietro Casadei: basso e produzione

Vittorio Paciaroni: Chitarre

Dario Segneghi: batteria

Francesco Snoriguzzi: Sax

Francesco Mantica: Organo

Tom Armati: chitarra acustica e voce

Mastering: Giovanni Versari “La Maestà” studio

Voci registrate presso lo studio di Carmelo Avanzato

Artwork: Francesca Ciceroni

Biografia

La prima volta che tocca una chitarra, rompe subito una corda e con le restanti cinque compone la sua prima canzone. Da allora Tom Armati non ha mai smesso di scrivere musica e parole.

Nel maggio del 2015 pubblica il suo primo disco ufficiale “Nei migliori negozi di dischi”: una manciata di canzoni pop che attingono con ironia pungente e disinvolta ai paradossi della vita quotidiana. Dal vivo, Tom Armati si accompagna generalmente con la sua band, I Disarmati, con cui negli ultimi anni ha calcato i palchi dei principali locali di Roma, arrivando anche all’estero con alcune date in Belgio.

Nel 2018 entra tra i 68 finalisti di Sanremo Giovani con il suo brano no-sense “Sa Sa Prova”, lanciato ufficialmente a maggio con un video esperimento pubblicato in anteprima sulle Instagram stories e fatto interamente con i filtri presenti sui social network. Nel luglio 2019 è semifinalista al Premio Lunezia ad Aulla. A febbraio 2021 esce il suo nuovo singolo “Gelato”, distribuito da Artist First e seguito dal brano “Tutto sbagliato”. A marzo 2022 esce l’album “Tommasochista”, accompagnato dal singolo “Respira”.