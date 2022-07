The Maverick Orchestra a Museddu per Rocce Rosse Blues

Sette personalità diverse del panorama jazz italiano possono diventare una cosa sola? La sfida di The Maverick Orchestra è proprio questa: formare, in ogni serata speciale, un’unica compagine per tracciare una nuova sperimentazione e passare agevolmente tra sonorità acustiche ed elettroniche. L’appuntamento con i The Maverick a Rocce Rosse Blues è per lunedì 1 agosto alle h 21.30 nel Lungomare di Museddu a Cardedu.

Capitanata da Enzo Favata (ai sax, clarinetto ed elettronica), la formazione ha un nome Maverick, che è un termine che indica un “capo di bestiame non marchiato” ed è assimilabile a “persona indipendente, ribelle, tradizionalmente anticonformista, non sottomessa a idee preconcette”, in questo caso jazzistiche. The Maverick Orchestra riunisce così alcune forti personalità, indipendenti da allineamenti stilistici. Sette virtuosi polistrumentisti di differenti generazioni di musicisti jazz italiani, capaci di sperimentare tra acustico ed elettronico, in un dialogo intergenerazionale e di genere. Una miscela esplosiva capace di produrre un elevato spessore artistico.

The Maverick Orchestra al Rocce Rosse Blues costruirà un repertorio originale, con un sound complesso, dialogando con influenze davvero a 360 gradi: da Mingus a Steve Reich, da Frank Zappa a Maurice Ravel, fino alle musiche popolari dell’Italia e del mondo.

Enzo Favata (sax soprano, clarinetto basso, elettronica synth) è uno dei jazzisti italiani più conosciuti, e nella sua musica fonde jazz ed elementi etnici di varie parti del mondo, compresa la sua Sardegna. In trentacinque anni sono ventitré gli album a suo nome e oltre duemila i concerti in tutto il mondo. Vincitore di molti premi, ha suonato con Dino Saluzzi, Miroslav Vitous, Dave Liebman, Enrico Rava, Trilok Gurtu, Art Ensemble of Chicago, Mulatu Astatke, Tenores di Bitti e molti altri. Dirige da ventitré anni Musica sulle Bocche, uno dei festival jazz italiani più conosciuti.

Alfonso Santimone (piano, tastiere, lap top), tra i più originali pianisti e manipolatori di elettronica in Italia, ha suonato in tutto il mondo, vincitore di molti awards ha collaborato con Robert Wyatt, Ares Tavolazzi, Roberto Gatto, Tony Scott, Cuong Vu, Trilok Gurtu.

Considerato tra i vibrafonisti più interessanti della scena italiana ed internazionale, Pasquale Mirra(vibrafono e marimba midi) collabora e ha collaborato con grandi improvvisatori della scena mondiale, dal 2013 al 2018 è stato eletto miglior vibrafonista italiano dalla rivista Jazz.it, nel 2014 e nel 2015 inoltre considerato tra i migliori musicisti dell’anno per i critici della rivista Musica Jazz.

Danilo Gallo (basso elettrico e contrabbasso) membro fondatore del El Gallo Rojo, 2021 ha vinto Musica Jazz come miglior album e gruppo Ha suonato con Uri Caine, Cuong Vu, Marc Ribot, Chris Speed, J Black a Ralph Alessi.

Nuovo talento jazz italiano, Mirko Cisilino (tromba, trombone, synth, elettronica) ha recentemente pubblicato il suo primo album da band-leader “Effetto Carsico”. Franco D’Andrea lo ha scelto per il suo trio, con il quale ha registrato “New Things”.

Eletta lo scorso anno dalla rivista Musica Jazz quale miglior talento italiano, Anais Drago (violini ed elettronica), è già stata ospite di numerosi festival in Italia e in Europa e nel 2021 ha fatto parte della Orchestra Nazionale Jazz Giovani Talenti diretta da Paolo Damiani.

Capace di attraversare tanti stili, Marco Frattini (batteria), è uno dei grandi talenti degli ultimi anni. Ha frequentato il Berklee College, New England Conservatory Boston. Suonato con George Garzone, Trilok Gurtu, Tom Kirkpatrick, Randy Bernsen, C’mon Tigre ed altri.

Tra le note della musica dell’edizione numero XXXI, un messaggio di forte collaborazione possibile grazie al patrocinio dei Comuni di Cardedu e di Loceri, della Regione Sardegna, Assessorato della Cultura e del Turismo e Fondazione di Sardegna.

INFO

Foto per gentile concessione di Giulio Capobianco

Orario spettacoli ore 21.30 – E’ caldamente consigliato l’uso della mascherina.

Prevendite: Box Office Cagliari – V.le Regina Margherita n° 43, tel. 070/657428.

PROGRAMMA

5 agosto – Irene Grandi “IO in Blues”.

Simona Molinari “Petali in tour”

20 € + ddp

Spiaggia di Museddu – Cardedu

7 agosto – Tazenda

5 € + ddp

Spiaggia di Museddu – Cardedu

10 agosto – Fabrizio de Andrè Ensemble

Piazza Nonnu Melis – Loceri

11 agosto – Coro a cuncordu di Cheremule

Chiesa Santa Susanna – Osini – ore 21:30 – gratuito

12 agosto – Fabrizio de Andrè Ensemble

15 € più ddp

Spiaggia di Museddu – Cardedu

13 agosto – Andrea De Luca – Roberto Gatto – Pierpaolo Ranieri

“A tribute to Jimi Hendrix”

5€ + ddp

Spiaggia di Museddu – Cardedu

19 agosto – Tazenda

Piazza Nonnu Melis – Loceri – gratuito