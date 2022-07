La festa per le vele d’epoca è in Sardegna

La festa per le vele d’epoca e classiche di fine estate è in Sardegna

Il 27 e 28 agosto 2022 la TAG Heuer VELA Cup fa tappa in Sardegna/Costa Smeralda a Cala dei Sardi. Una festa della vela aperta anche alle imbarcazioni d’epoca, classiche e tradizionali di ogni tipologia, materiale e senza limiti di età, dove non è richiesto alcun certificato di stazza, affiliazione a circoli o società veliche, burocrazia o limiti agli equipaggi.

Un appuntamento al quale già da anni partecipano scafi moderni o a noleggio. Non è una regata, ma un evento sportivo non competitivo per il quale valgono le sole regole del codice della navigazione. Previsti premi speciali per tutte le categorie, comprese le cosiddette “youngtimer”, imbarcazioni con almeno 20 anni di vita. Ogni barca riceverà una Gift Bag e tutte concorreranno all’estrazione finale dei premi.

LE VELE D’EPOCA ALLA “VELA CUP” … SENZA BUROCRAZIA O CERTIFICATI DI STAZZA

Dopo le tappe di Chiavari e Brindisi di maggio/giugno e quella di Venezia del prossimo 23 e 24 luglio, la quarta tappa del circuito TAG Heuer VELA Cup 2022 si svolgerà il 27 e 28 agosto in Sardegna a Cala dei Sardi, all’ingresso del Golfo di Cugnana, in provincia di Olbia. Una maniera per concludere la stagione estiva partecipando a un evento sportivo non competitivo nel rispetto della normativa Nipam (Norme per prevenire gli abbordi in mare), dove non si applicano le regole “di regata”, ma solo quelle della navigazione. L’iscrizione (a questo link https://www.velacup.it/events/caladeisardi/ o direttamente in banchina) è aperta a ogni classe di imbarcazione, comprese derive o catamarani, di proprietà o a noleggio, e quindi anche alle vele d’epoca, classiche e tradizionali di ogni tipologia, armo, materiale di costruzione e senza limiti di età, come già avviene dal 2015 alla VELA Cup. Saranno benvenute le vele latine, presenti in numero consistente lungo le coste della Sardegna. Le barche iscritte usufruiranno dell’ormeggio gratuito. La manifestazione è organizzata dal Giornale della Vela, Yacht Club Cala dei Sardi, NSS Yachting, NSS Charter e Marina Cala dei Sardi.

CLASSI OMOGENEE, VINCE CHI ARRIVA PER PRIMO (… O ULTIMO)

La flotta verrà suddivisa in classi omogenee in base alla lunghezza. Si potrà scegliere di competere nella categoria “Crociera”, se dotati di sola randa e fiocco, oppure “Regata” per barche attrezzate con spinnaker, gennaker, Code 0, ecc. Non è richiesto alcun certificato di stazza, tessere, certificati, iscrizioni a circoli velici, Yacht Club o limitazioni al numero dei componenti di equipaggio. Vince chi taglia per primo il traguardo nella propria categoria, ma non solo. Grazie a una formula elaborata dalla Giuria della TAG Heuer VELA Cup verrà anche stilata una classifica in tempo compensato tra tutte le barche partecipanti, che premierà la migliore performance indipendentemente dalle dimensioni e dall’arrivo in tempo reale. Chiunque potrà dunque aggiudicarsi la tappa in assoluto. Tra le varie categorie le barche “youngtimer”, scafi con almeno 20 anni di anzianità. Iscriviti subito alla VELA Cup Cala dei Sardi al seguente link: https://www.velacup.it/events/caladeisardi/

IL PERCORSO E LA FESTA SUI PRATI DI “CALA DEI SARDI”

Il percorso della tappa sarda 2022 della TAG Heuer VELA Cup prevede la partenza dalla vicina Porto Rotondo, uscita dal Golfo di Cugnana, rotta verso le isole dei Soffi, circumnavigazione di Mortorio e arrivo davanti a Cala dei Sardi. In tutto circa 10-12 miglia, per una durata stimata di 3-4 ore di navigazione, in uno degli arcipelaghi più belli del mondo. Nel pomeriggio di sabato 27 agosto, dopo la veleggiata, si terranno giochi da spiaggia con musica, buon cibo e cocktail a volontà. La sera si svolgerà la grande festa della premiazione nel prato sul mare di Cala dei Sardi.

I PREMI A SORTEGGIO E LA “GIFT BAG” PER TUTTI GLI EQUIPAGGI

Se la prima barca che taglierà il traguardo della TAG Heuer VELA Cup vincerà l’antivegetativa Speedy Carbonium e il primer Adherpox, offerti da Veneziani Yachting, tutte potranno aggiudicarsi i premi estratti a sorte, a cominciare dal nuovo orologio di lusso TAG Heuer Aquaracer Professional 300. In palio anche il comunicatore satellitare e GPS cartografico Garmin InReach Mini 2, un SUP gonfiabile Vetus, un coltello multiuso Leatherman Skeletool, guanti speciali da barca Plastimo o l’innovativo mezzo marinaio avvolgibile Revolve offerto da Seably. Tra i premi speciali quello alla barca più curiosa, ai catamarani Lagoon e Beneteau e alla barca da noleggio più veloce. A questo proposito la base di NSS Charter, uno degli operatori migliori della Sardegna, è proprio a Cala dei Sardi. Chi lo desidera può prenotare la barca per partecipare alla VELA Cup e magari decidere di fare un’intera settimana di vacanza.

Ogni imbarcazione iscritta alla VELA Cup riceverà una Gift Bag contenente una dry-bag da 2 litri di Plastimo, T-shirt VELA Cup, Kit cappellino-portachiavi-post it di Vetus, Occhiali da sole di Seably, cappellino iconico di TAG Heuer, Buff copricollo e una bag di Garmin oltre ad alcuni gadget offerti da Veneziani e da altri partner di tappa.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

www.velacup.it

https://www.velacup.it/events/caladeisardi/