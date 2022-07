Corteo studentesco a Villa Devoto contro Solinas:Dsu? Non c’è piu tempo

Corteo studentesco dei ragazzi di Cercasi DSU, che manifesteranno in massa il 15 luglio alle ore 10 sotto il Consiglio Regionale di Via Roma e si dirigeremo verso Villa Devoto per chiedere conto delle gravi omissioni del Presidente Solinas.

“Il tempo della pazienza è finito. Troppo a lungo abbiamo sopportato, troppi i problemi che abbiamo denunciato e che ora ci cadono in testa moltiplicati.”

“I politici e gli amministratori cadono dalle nuvole ma perseverano nella loro incompetenza, rinnovando continuamente questo squallido teatrino. Non è più possibile accettare il trattamento che viene riservato alla gioventù della Sardegna. Dovremmo studiare per incrementare i tassi dei laureati e allo stesso tempo lavorare perché gli imprenditori in costa non hanno persone da sfruttare, ma non ci permettono nemmeno questo, nemmeno di sopravvivere: calpestano il nostro futuro e ci costringono ad emigrare, o a restare rinunciando ad ogni speranza. Oltre al danno non è più possibile accettare la beffa: troppo promesse abbiamo ascoltato, promesse false, e lo sapevamo nel momento stesso in cui venivano pronunciate, o quando le leggevamo sui giornali. Ci siamo stancati di rincorrere un fantasma. Vedere ogni categoria di lavoratori, disoccupati e studenti alternarsi quotidianamente alla sua porta e venire tutti sistematicamente ignorati è uno spettacolo indegno. Questo spettacolo deve finire: quando una porta diventa un muro andrebbe buttata giù.

Non c’è CdA e non ci sono i revisori dei conti, l’uscita del bando, garantita entro il 15 Luglio si aggiungerà alle tante altre promesse non mantenute.

Senza CdA e Revisori la Regione non potrà erogare le somme finanziare all’ente. Questo significa solo una cosa: chi di noi avrà diritto ad una borsa e/o ad un alloggio si ritroverà con un pugno di mosche.

Presidente Solinas, ci rivolgiamo direttamente a lei, in quanto principale responsabile di questo problema.

Le nomine per questi due organi sono di sua competenza ma lei non sente e non parla, mentre la situazione non è mai stata così grave.

Il 15/07 alle ore 10 ci ritroveremo in massa sotto il Consiglio Regionale di Via Roma e ci dirigeremo verso Villa Devoto per chiederle conto delle sue gravi omissioni.

Non potrà più ignorare la nostra voce, 8000 studenti alla ricerca del DSU (Diritto allo Studio Universitario) le faranno capire che il suo silenzio non basta. E ora di finirla con questa pagliacciata che ha come unico risultato la rovina del nostro futuro. Siamo tanti, siamo arrabbiati e di fronte al suo silenzio faremo rumore.

La ricerca del DSU è finita, ci vediamo tutte e tutti venerdì 15 luglio alle ore 10 in via Roma davanti al Consiglio Regionale. Ci aspetti Presidente.”

