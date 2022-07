Al Festival Pontino Marco Lo Russo, fisarmonicista di Nicola Piovani

Tra i protagonisti, del 58° Festival Pontino, Marco Lo Russo con il suo Made in Italy che per l’occasione, dai numerosissimi tour concertistici internazionali in ensemble e con orchestra, lo proporrà in una versione intima per fisarmonica solista nel concerto previsto Sabato 30 luglio alle ore 21.00, nei Giardini del Comune di Latina così come nel secondo appuntamento di Lunedì 1 agosto ore 21.00 sarà nella chiesa di San Pietro a Sonnino, Latina.

Made in Italy, divulgato da diversi anni, in giro per il mondo, dall’Associazione Marco Lo Russo Music Center APS in collaborazione con Enti, Ambasciate e Istituti di cultura, nasce come progetto musicale socio-culturale per promuovere l’italianità all’estero attraverso l’interscambio culturale a sostegno anche d’iniziative benefiche. Made in Italy è un concerto spettacolo in cui Marco Lo Russo propone musica italiana classica, contemporanea e moderna, con la componente dell’improvvisazione jazzistica. Per il concerto di Sabato 30 luglio alle ore 21.00 nei Giardini del Comune di Latina, è previsto un programma per fisarmonica solista con brani che vanno dalla musica classica con autori come Rossini, alla canzone d’autore, come Bruno Martino, dalle arie napoletane, passando per la musica da film di Morricone, Rota e brani originali dello stesso Lo Russo. I brani appositamente arrangiati sono riproposti in maniera originale come nei numerosi Made in Italy tour concerts effettuati nel mondo: Cuba, Africa, Festival Internazionali del Jazz in Europa e USA e in eventi in mondo visione anche alla presenza di Papa Benedetto e Papa Francesco come alla Giornata Mondiale della Gioventù e per Cracovia Sacra in Polonia nel 2016. Info e prenotazioni al 3297540544 mail biglietteria@campusmusica.it.

Lunedi 1 agosto, alle ore 21.00, Marco Lo Russo si esibirà invece, con un programma di autori prevalentemente più classici, nella Chiesa di San Pietro a Sonnino, Latina, proprio perché Made in Italy dal 2019, divenne volano di promozione per il Lazio, all’estero, nella sua accezione regionale Made in Lazio grazie ai video emozionali, prodotti dalla Marco Lo Russo Music Center APS, con la direzione artistica e le colonne sonore originali dello stesso Marco Lo Russo che, attraverso il continuo contatto con il pubblico internazionale, ha maturato una conoscenza di altre culture, filtrandone gusti ed interessi. Proprio queste caratteristiche generano interesse verso di lui non solo come artista, ma anche quale testimonial per promuovere, in Italia e soprattutto all’estero, le peculiarità del bel Paese. Playlist Made in Lazio Priverno https://bit.ly/2XyKBta Made in Lazio Monti Lepini https://youtu.be/0n9ZKRqEfhI

BIOGRAFIA

Originario di Latina, cresciuto a Sermoneta, Marco Lo Russo alias Rouge, ha sdoganato la fisarmonica dall’immaginario collettivo di strumento popolare, inserendola in diversi linguaggi musicali nonché, in commistione con altre arti. Già fisarmonicista del Premio Oscar Nicola Piovani, compositore della colonna sonora del film La Vita è Bella di e con Roberto Benigni, concertista di fama internazionale, compositore, arrangiatore, direttore d’orchestra, producer, musicologo, nonché titolare della cattedra di Orchestrazione e Concertazione Jazz e docente di Storia del Jazz presso Conservatorio Domenico Cimarosa di Avellino, è considerato tra i musicisti italiani contemporanei più rappresentativi della nuova generazione. Da diversi anni promuove l’italianità, soprattutto all’estero, con il suo progetto Made in Italy con eventi e iniziative culturali anche a fine benefico. Oltre che per RAI, SKY, MEDIASET, TV2000 e network stranieri, curando in delle occasioni, anche la direzione musicale di programmi TV in mondovisione, si è classificato finalista come producer all’Eurovision Song Contest Lituania 2017, oltre ad aver composto diverse colonne sonore. Recentemente la colonna sonora che ha curato per la produzione cinematografica cubana del film La Machetera ha ricevuto il premio come miglior colonna sonora originale al Monaco International film festival.