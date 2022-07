Akènta Day e Akènta Night: Alghero celebra il suo vino subacqueo

Alghero si prepara a ospitare l’Akènta Day, l’evento firmato Cantina Santa Maria La Palma pensato per celebrare la bellezza di Alghero e l’emersione dell’Akènta Sub, il vino sottomarino della Sardegna.

Sabato 16 sarà una lunga giornata ricca di emozioni e divertimento: alle 10.30 salperà dal Porto di Alghero l’allegra crociera dell’Akènta Day Emersion Party, con una flotta di imbarcazioni che seguirà l’emersione della cantina subacquea, uno spettacolo unico al mondo, accompagnato da aperitivi, brindisi e pranzo a bordo.

In seguito su ogni barca sarà possibile rilassarsi e divertirsi con la musica di diversi dj, che animeranno il pomeriggio.

La sera il divertimento si sposterà nella città di Alghero con il programma dell’Akènta Night, che include una serie di appuntamenti, aperitivi ed eventi ospitati da una rete di locali: gli interessati potranno acquistare acquistare calici di Akènta e vivere le diverse esperienze. Alle 19.00 inizieranno gli aperitivi al Mar de Plata – con dj set – e al Kelu, con degustazione di taglieri di mare; alle 20.00 l’enoteca La Cantina ospiterà musica live con i Sergio’s – show di musica italiana – unita ad abbinamenti cibo e vino; dalle 22.00 largo ai dj set allo Java Bar, con DJ Double Wee, e al Bahia Beach Bar, che ospiterà il doppio show di due nomi di fama nazionale: Federico Kay, esponente di punta dell’etichetta Strakton Records, con alle spalle numerose esperienze internazionali e una collaborazione continuativa all’Ushuaia di Ibiza. Insieme a lui la serata sarà animata dall’esibizione di Eugenio Colombo, dj e seguitissimo volto storico del programma Uomini e Donne. I due dj sono pronti a dare vita a uno spettacolo da ricordare.

L’Akènta Night si concluderà nella discoteca Maden Events, con l’atteso show di J-AX: il popolare cantante, uno dei simboli della musica italiana, si esibirà con uno showcase all’interno del suo Club Tour 2022. Un grande nome pronto a regalare emozioni a tutti i partecipanti.

«L’idea alla base di Akènta Day e Akènta Night è celebrare il territorio e creare un momento di promozione e attrazione», sottolineano dall’azienda. «Crediamo che le grandi aziende abbiano il compito di valorizzare l’area in cui nascono e lavorano e la Cantina Santa Maria La Palma da anni si muove in questa direzione: oggi l’Akènta Day è diventato a tutti gli effetti un attrattore, di cui Alghero e Sardegna possono beneficiare. Stiamo lavorando per estendere questo effetto su altre località dell’isola con nuove iniziative, come l’Akènta Summer Fest, previsto per il 23 luglio sul lungomare Poetto, nel cagliaritano. Per quanto riguarda l’Akènta Night, quest’anno abbiamo adottato un format diffuso nella città, con più esperienze di gusto e musica da vivere in diversi locali: la ciliegina sulla torta è l’esibizione di J-AX, un grandissimo artista che siamo orgogliosi di portare nella nostra città in collaborazione con il Maden Events».

Per informazioni su Akènta Day e Akènta Night è possibile visitare il sito www.akentaday.it e seguire i social della Cantina Santa Maria La Palma.