SuperEnalotto: vinto un “5+1” da oltre 480mila euro a Barletta

Il ‘6’ continua a sfuggire e il jackpot per il concorso di questa sera del SuperEnalotto raggiunge la cifra record di 216,5 milioni di euro, superando i 209,1 milioni di euro vinti a Lodi nel 2019.

Nell’ultimo concorso è stato centrato un ‘5+1’ da 480.505,82 euro a Barletta (BT) presso il punto vendita Tabaccheria Riefolo situato in Via Consalvo da Cordova 11 tramite gioco da tastiera. Centrati anche due ‘5’ da 77.620,17 euro e tre ‘4 Stella’ da 28.111,00 euro. Le vincite con punti ‘5’ sono state realizzate a Napoli (NA) presso il punto vendita Riv. Tabacchi N111 situato in Via Marchese di Campodisola 22 tramite schedina 5 pannelli e a Mirabella Imbaccari (CT) presso il punto vendita Edicola Gona situato in Via Curiel 17 tramite schedina 5 pannelli.

La mappa delle regioni dove si è centrato il jackpot

Dei 124 jackpot assegnati nella storia del SuperEnalotto, ben 18 sono stati centrati in Campania. Sul secondo gradino del podio il Lazio (16 jackpot), seguito dall’Emilia Romagna con 13 jackpot.

Ci sono però ancora tre regioni dove la dea bendata non si è ancora fermata e precisamente la Valle d’Aosta, il Trentino Alto Adige ed il Molise.

Ecco la distribuzione dei jackpot divisi per regione: Campania 18, Lazio 16, Emilia Romagna 13, Puglia 10, Toscana e Veneto 9, Piemonte, Lombardia, Sardegna e Sicilia 7, Calabria 6, Friuli Venezia Giulia e Abruzzo 3, Marche e Umbria 2, Liguria e Basilicata 1. cdn/AGIMEG