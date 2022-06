Sorprendenti tecniche miste animano gli schermi di Biografilm. Ospite David Grossman

Il 18 giugno a Biografilm David Grossman

per il film “Grossman”

di Ari Arbel in collaborazione con la Repubblica delle Idee

La regista Diana El Jeiroudi e il produttore Orwa Nyrabia

ricevono il Celebration of Lives Award 2022

Ivan Capelli per “Natural Born Driver”

Una giornata ricchissima per Biografilm quella di sabato 18 giugno. Tra i numerosi appuntamenti alle 15.15 Under Sea di Jannik Splidsboel la storia di una fotografa che dopo anni di reportage su guerre, tsunami e rivoluzioni bagnate di sangue, si reinventa come apneista, ritrovando così la pace interiore.

Alle 17.00 sarà l’emozionate momento di Republic of Silence di Diana El Jeiroudi, una testimonianza in prima persona sulle tragedie umane e sociali della Siria, che mescola pubblico e privato, intimità e politica. La regista Diana El Jeiroudi e il produttore Orwa Nyrabia saranno presenti per il Celebration of Lives Award 2022.

Alle 19.30 Natural Born Driver L’incredibile storia di Ivan Capelli di Gionata Zanetta, alla presenza del regista e del protagonista. Il film è il racconto della carriera agonistica dell’ex pilota automobilistico Ivan Capelli. Il documentario rielabora in modo inedito materiali di famiglia attraverso un’originale tecnica mista, fondendo illustrazioni animate ad acquerelli in movimento con immagini d’archivio e fotografie. Un biopic che trasuda una sana e pericolosa incoscienza anni ’70 da ogni fotogramma.

Grande ospite di Biografilm 2022 David Grossman, protagonista del documentario Grossman di Adi Arbel, che svela il lato più segreto e intimo dello scrittore e la delicata e complessa relazione tra le sue vicende personali e i suoi romanzi. Alle 21.00 in Piazza Maggiore saranno presenti all’incontro la regista, il protagonista David Grossman e il produttore Arik Bernstein. La proiezione del film sarà preceduta dall’intervista condotta da Maurizio Molinari, direttore del quotidiano la Repubblica. L’evento è in collaborazione con Repubblica delle Idee.

Chiuderà la giornata alle 22.30 Radiopornopanda di Mauro Russo Rouge alla presenza del regista e dei due protagonisti. Il film è il viaggio di una coppia che ha fatto degli spettacoli online a pagamento la propria professione, raccontato attraverso lo sguardo voyeuristico del regista.

Programma completo https://www.biografilm.it/2022/biografilm-festival-2022/programma/

Tutte le info sulle sale, biglietteria etc.: www.biografilm.it