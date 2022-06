Sardegna: Scuola Estiva in Archeologia per il turismo

IN SARDEGNA, NELLA TERRA DEI GIGANTI, NASCE LA SCUOLA ESTIVA IN ARCHEOLOGIA PER IL TURISMO

SCUOLA ESTIVA IN ARCHEOLOGIA PER IL TURISMO

Cabras, Centro Polivalente, 27 giugno – 3 luglio 2022

CABRAS – La Fondazione Mont’e Prama in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali l’Università di Cagliari, il Comune di Cabras e l’Associazione Enti Locali per lo Spettacolo e le Attività Culturali, organizzano dal 27 giugno al 3 luglio, presso il centro polivalente di Cabras (Oristano), la:

“Scuola estiva in archeologia per il turismo”

che ha l’obiettivo di fornire strumenti di conoscenza volti alla promozione e alla comunicazione dei beni archeologici e culturali nell’ambito dell’offerta turistica.

Il corso è rivolto a studenti e laureati, operatori e giornalisti del settore culturale e turistico, divulgatori scientifici, guide turistiche, archeologiche e archeologi.

I territori interessati sono Mont’e Prama, Tharros, Cabras e il territorio del Sinis.

Ricco il programma di attività organizzate in collaborazione con le Università di Cagliari per approfondire le tematiche della comunicazione relative in particolare alle scoperte archeologiche.

Oggetto delle giornate formative sono:

1) La comunicazione market driven nel campo archeologico;

2) Il contributo delle neuroscienze e del neuromarketing alla comunicazione dei beni archeologici;

3) Lo storytelling per la valorizzazione del patrimonio archeologico. Costruire storie coinvolgenti ed emozionanti;

4) La comunicazione emozionale e l’uso di tecnologie immersive:

5) Il gaming nel coinvolgimento dei fruitori;

6) Il public speaking per la divulgazione e per le guide turistiche;

7) L’evoluzione del sistema media nella comunicazione dei beni archeologici: I social media come canali promozionali e ambienti comunicativi e relazionali;

8) La costruzione dei video.

In programma anche tre laboratori alla fine dei quali i partecipanti dovranno predisporre almeno un manufatto mediale (Itinerari esperienziali in ambito culturale/archeologico.

Ad esempio, nuovi format di visite guidate basate sullo storytelling; Minispot da declinare e adattare alle diverse piattaforme:

televisioni, social media, social network, etc.; Progettazione di videogame per la valorizzazione delle aree archeologiche; Strategie di engagement di pubblici in presenza e nel web).

All’interno delle attività didattiche e formative della Scuola estiva sarà dato grande risalto a immaginare modalità specifiche di storytelling per la promozione dei patrimoni archeologici.

I docenti sono: