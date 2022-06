Partnership Bolon Eyewear e PHI Beach

PARTNERSHIP BOLON EYEWEAR & PHI BEACH

BOLON Eyewear sceglie il Phi Beach, l’esclusivo Beach Club di Baja Sardinia in Costa Smeralda, come partner per l’estate.

All’interno di questa suggestiva location immersa in uno scenario naturale incantevole, BOLON Eyewear esporrà i modelli più rappresentativi delle sue collezioni;

perfettamente integrati all’interno di un contesto luxury ed easy chic.

advertisement

La condivisione degli stessi valori è alla base della partnership nata tra BOLON Eyewear e il Phi Beach:

aspetti fondamentali sono la marcata attitudine fashion, la ricerca di un’eleganza raffinata e iconica e la cura dei dettagli.

Presso il Phi Beach sarà possibile ammirare gli eyewear dallo stile unico e distintivo, eleganti e intramontabili o audaci e grintosi, sia nelle colorazioni classiche sia nelle varianti pastello, perfette per valorizzare i look più estivi.

Gli occhiali BOLON Eyewear saranno i protagonisti di una summer special experience ricca di eventi e performance esclusive, all’interno di un’atmosfera suggestiva in grado di esaltare l’anima glamour del Brand.