Notte degli Archivi – a Cagliari una tavola rotonda sui movimenti studenteschi sardi

Venerdì 10 giugno alle 19,30, nell’ambito della manifestazione nazionale Archivissima 2022 – Notte degli Archivi, l’Archivio di Stato di Cagliari e l’Issasco – Istituto sardo per la storia dell’antifascismo e della società contemporanea, promuovono Archivi in/di movimento, una tavola rotonda sugli archivi dei movimenti studenteschi in Sardegna tra gli anni ’80 e ’90 del Novecento.

All’iniziativa, che si terrà nella sede dell’Archivio di Stato di Cagliari, in via Gallura 2, partecipano Giovanna Cubeddu, l’archivista che ha curato il riordino del fondo Issasco sui movimenti studenteschi, il direttore dell’Archivio di Stato, Enrico Trogu, il presidente e il direttore dell’Issasco, Walter Falgio e Daniele Sanna, entrambi produttori del fondo archivistico, l’antropologo, ricercatore all’Università di Cagliari, Francesco Bachis, il docente di Storia del cinema all’Università di Cagliari, Antioco Floris e il docente di Teoria e tecnica del linguaggio cinematografico all’Università di Cagliari, Diego Cavallotti. Interlocutori che in campi diversi hanno riflettuto su questi temi, hanno lavorato alla ricerca delle fonti, sono stati testimoni e protagonisti.

L’evento

Sarà l’occasione per avviare un primo confronto sulle opportunità di studio e di valorizzazione degli archivi sardi relativi alla partecipazione politica e studentesca nel secondo Novecento e sulle possibili ipotesi di ricerca. Un terreno apertissimo che vede la collaborazione tra istituzioni pubbliche e private, la connessione tra reti e tra archivi diversi, la comparazione tra fonti “ufficiali” e “spontanee”, la creazione di mappe nuove e plurali.

L’archivio Issasco sui movimenti studenteschi recentemente riordinato è stato dichiarato lo scorso anno di interesse storico particolarmente importante dalla Soprintendente archivistica della Sardegna, Monica Grossi. “L’archivio – si legge nel decreto della Soprintendenza –, costituito da differenti subfondi distinti, rappresenta una fonte di particolare interesse per la storia dello sviluppo e dell’attività dei movimenti studenteschi di fine ‘900 in Sardegna, sia nel contesto regionale sia in quello nazionale”.

advertisement

L’evento sarà trasmesso in diretta Facebook sulle pagine:

@archiviodistatodicagliari

@IssascoSardegna