Lavoro: le posizioni aperte da Etjca in tutta Italia

ETJCA-AGENZIA PER IL LAVORO RICERCA NEL MESE DI GIUGNO CIRCA 2000 FIGURE PROFESSIONALI.

Milano, 09 giugno 2022 – ETJCA – Agenzia per il lavoro ricerca personale specializzato da inserire in diversi ambiti specifici. propone nel mese di giugno circa 2000 posizioni lavorative su tutto il territorio nazionale.

NORD

Nelle regioni del nord segnaliamo in Lombardia posizioni nei settori dell’industria metalmeccanica e nell’industria chimica. In Piemonte si ricercano operai a ciclo continuo per il settore della gomma plastica e addetti al confezionamento alimentare. In Veneto sono attive molteplici ricerche per addetti cernita materiali e per il settore industria della carta si selezionano addetti all’imballaggio su tre turni. In Liguria sono richiesti addetti alla vigilanza non armata e diverse risorse per il rifornimento scaffali nel settore grande distribuzione-supermercati.

CENTRO

Numerose le opportunità di impiego nel Centro Italia, tra cui in Umbria selezioni per operai generici nell’industria della carta. In Emilia-Romagna sono richiesti magazzinieri sia junior che con esperienza. Nel Lazio opportunità come addetti alle vendite e addetti al customer service. In Toscana per un grande cantiere già attivo nelle città di Siena si registra un incremento nella domanda di manodopera nel settore dell’edilizia: un geometra di cantiere, un muratore, un elettricista e un idraulico. In Abruzzo posizioni aperte nel settore dell’industria metalmeccanica.

SUD E ISOLE

Anche nel Sud Italia e nelle Isole non mancano le proposte lavorative. In Sardegna si ricercano addetti alla gestione delle carte di credito e neo laureati in economia, giurisprudenza e scienze politiche per inserimento in un’importante azienda del settore banca e servizi finanziari.

Inoltre con l’avvicinarsi della stagione estiva si segnalano diverse offerte nel settore della ristorazione: in Sicilia si ricercano cuochi, baristi, camerieri, lavapiatti e banconisti e in Puglia si registra una forte richiesta di commis di bar, chef de rang, pizzaioli, lavapiatti e aiutocuochi,

I potenziali candidati possono consultare il database di offerte di lavoro oppure inviare la candidatura spontanea attraverso il sito.www.etjca.it

Gli annunci possono essere filtrati per regione, città, settore, ruolo, tipo di contratto e disponibilità oraria, rendendo la ricerca efficace e immediata. Per inviare la propria candidatura a un’offerta di lavoro è necessario registrarsi al sito di ETJCA con pochi e semplici passaggi.