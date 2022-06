La Tenuta Bocchineri inaugura “La panchina gigante”

Oggi pomeriggio, alle ore 17, presso la Tenuta Bocchineri, sarà inaugurata “La panchina gigante”, alla presenza degli alunni del locale Istituto comprensivo.

La panchina gigante, ispirata all’amore (cfr. colore rosso della passione) ed alla felicità, esprime dimensioni di tutto rispetto: lunghezza 3,56 metri, altezza 2,4 m., profondità 1 m, altezza dal suolo 1,40 metri.

Tante le definizioni che sono state suggerite: la panchina del brigante, la panchina dell’oasi Bocchineri, la panchina sul Reventino e sul Savuto, la panchina del vento, la panchina del sole, la panchina dei sogni, la panchina del tempo ritrovato, la panchina della felicità, la panchina dei luoghi della memoria, la panchina del cuore.

Dopo tanti utili suggerimenti, abbiamo pensato di chiamare la nostra panchina gigante: “La panchina dei desideri”, ritenendo che tale definizione racchiuda tutti i nostri sogni, perché, sedendosi su di essa, c’è la sensazione di diventare bambini.

advertisement

«La Calabria e Rogliano – dichiara il titolare della Tenuta, dottor Carmelo Altomare, – possono vantare questo primato: quello di aver voluto richiamare e sperare che dopo il buio – causato dai noti eventi pandemici – venga il sereno, pieno di gioia e letizia. Ancorchè la panchina non faccia parte del circuito ufficiale, l’entusiasmo è alle stelle: molti sono già venuti a visionarla esprimendo apprezzamento per l’iniziativa che può attrarre turisti e visitatori così da far conoscere il nostro territorio.

Sedendosi dall’alto di una panchina di oltre 2 metri, per scorgere un panorama straordinario, – conclude Altomare – ritorna il periodo dell’infanzia dove tutto sembrava enorme e fuori portata. Si prova la sensazione di godersi la vista come se “si fosse di nuovo bambini”, una esperienza intensa da condividere con gli altri».

La panchina va a suggellare l’habitat variopinto della Tenuta Bocchineri, all’interno della quale si respira la storia locale con il suo Museo della Civiltà Contadina e la presenza delle due grotte dei briganti, la fauna con i suoi leggiadri daini e la flora con i suoi due esemplari di alberi, uno dei quali (Quercia monumentale) è stato riconosciuto dal MIPAAF (Ministero Pol. Agricole) come il terzo albero più bello d’Italia, orgoglio della Calabria tutta.

https://www.lavocedelsavuto.it/site/index.php