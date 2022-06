Esce il 17 giugno il nuovo singolo di Marco Carta

(Dischi dei sognatori – distribuzione Artist First, https://lnk.to/SessoRomantico_Pre),, che arriva a un anno di distanza dal brano “Mala Suerte“.

“Sesso romantico” è stato scritto da Matteo Faustini con Marco Rettani insieme allo stesso Marco Carta, composto da Matteo Faustini e prodotto da Enrico “Kikko” Palmosi.

Marco Carta ritorna sulle scene con un brano pop, perfetto per l’estate, che dietro un testo all’apparenza spensierato, nasconde un messaggio profondo legato all’intimità e alle relazioni.

advertisement

«Il sesso, quello romantico è una di quelle cose difficili da provare. Poche volte nella vita capita che queste due componenti così forti diventino alchimia, forse perché spesso vanno in contrasto. Esattamente come il cuore e il cervello. Lottano, fanno a pugni perché non trovano il compromesso – racconta Marco Carta –