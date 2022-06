Ecommerce 2022

Ecommerce 2022 – A fare da traino sono proprio i viaggi di gruppo e le vacanze per single che sulla piattaforma Vamonos-Vacanze.it registrano un +297%.

Ecommerce 2022: nel turismo una crescita del +33%, con performance eccezionali per i viaggi per single.

Secondo i dati del Politecnico di Milano, la crescita porterà a chiudere il 2022 con un fatturato di 45,9 miliardi di euro.

«Comparando i dati a partire dalla medesima fonte —il Politecnico di Milano— si può osservare che per il commercio elettronico la crescita di quest’anno è straordinaria: dai 27,4 miliardi del 2018 (erano 23,6 miliardi del 2017) si passa ora a 45,9 miliardi, quasi il doppio» sottolineano gli analisti della piattaforma Vamonos Vacanze (Vamonos-Vacanze.it), il tour operator italiano specializzato in vacanze di gruppo, che quest’estate ha triplicato le vendite.

Secondo l’Osservatorio eCommerce B2C Netcomm della School of Management del Politecnico di Milano, è nei servizi che la crescita è più eclatante: 11,9 miliardi (+28% rispetto al 2021) e —dopo il crollo legato alle misure di limitazione alla mobilità degli ultimi 2 anni— si torna a crescere soprattutto grazie alla ripresa dei viaggi (+33% sul 2021) ed agli eventi (+35%).

Tra gli acquisti di prodotto, che arrivano a 40 miliardi (+10% sul 2021), è invece il food&grocery a posizionarsi come il comparto più dinamico (+17%), mentre i settori più maturi rallentano il loro percorso di crescita: abbigliamento (+10% sul 2021) e informatica ed elettronica (+7%).

Per tutti i settori, lo smartphone si conferma come il device preferito, con il 55% del valore degli acquisti.

Preparandosi a rispondere adeguatamente a questa realtà, Vamonos Vacanze ha effettuato quest’anno cospicui investimenti proprio sulla tecnologia (+520% rispetto al 2021).

«La pandemia ha ormai cambiato il nostro modo di viaggiare: i vacanzieri hanno nuove esigenze, conseguenza della situazione che si è venuta a creare nel corso degli ultimi 2 anni e questo apre una serie di opportunità.

È da qui che si deve partire per offrire nuovi prodotti e servizi» commenta Emma Lenoci, fondatrice di Vamonos Viaggi Eventi (Vamonos-Vacanze.it).

«Siamo di fronte —prosegue Emma Lenoci— ad un momento storico decisivo per la trasformazione dei modelli di business delle aziende, che devono già oggi rispondere con prontezza alle nuove esigenze di consumatori sempre più digitali che —soprattutto nell’ambito del turismo— chiedono esperienze sempre più personalizzate, che presto includeranno anche il “metaverso”».

Vamonos-Vacanze.it punta attualmente sulla fascia bassa della X Generation (41-50enni) e sulla Y Generation (27-40enni), ma strizza già un occhio alla Z Generation, un target “video first” che si muove tra la multimedialità delle piattaforme e che è già pronta per il “metaverso”, prossimo obiettivo del tour operator.

«Si stima infatti che —entro il 2026— anche i 30-40enni, che sono la maggior parte dei nostri clienti-tipo, trascorreranno almeno un’ora al giorno nel “metaverso”, per lavoro, per acquisti, per istruzione o per intrattenimento» sostiene la fondatrice di Vamonos-Vacanze.it.

«E per questo siamo già al lavoro anche su questo: nel “metaverso” la personalizzazione del servizio dovrà essere ancora maggiore, ma alla fine sarà più facile per i viaggiatori trovare esattamente ciò che vogliono, l’esperienza più adeguata a loro nel momento della loro scelta» conclude Emma Lenoci.

Nel frattempo, secondo le stime di Vamonos-Vacanze.it, negli ultimi 180 giorni sono ben 36 milioni gli italiani che hanno comprato online almeno un bene o un servizio, realizzando mediamente 1,5 acquisti procapite, quindi per un totale di 54 milioni di transazioni.

«L’ecommerce tuttavia è trainato dal segmento degli acquirenti abituali che negli ultimi 180 giorni sono stati 18 milioni, un numero che rappresenta l’88% delle transazioni totali ed il 92% del valore totale degli acquisti online» spiegano gli analisti della piattaforma.

Nell’ambito delle prenotazioni sul portale Vamonos-Vacanze.it relative al mese di luglio 2022, si conferma la domanda per i gioielli italiani (+32% sul 2021) —con Sardegna, Sicilia e Puglia sempre in testa— e per le vacanze in barca a vela (+21%).

In maggiore salita i viaggi ai confini del Mediterraneo (+680%) con Isole Baleari ed Isole Greche in testa, le crociere (+435%) ed alcune mete extra-Ue (+318%), con il Mar Rosso in testa.

E tra le mete più economiche, senza rinunciare proprio a nulla, c’è proprio il Mar Rosso. Ad andare per la maggiore è infatti la vacanza a Sharm El Sheikh, una delle location più belle e suggestive del mondo, dove bastano 137 euro al giorno, quasi quanto una famiglia media spende per andare al mare sotto casa.

Posti ancora disponibili per il periodo 23-30 luglio 2022.

Tra le mete in Italia, rimane invece imbattibile la settimana al mare a Pugnochiuso, anche in questo caso all-inclusive, che su Vamonos-Vacanze.it costa meno di 75 euro al giorno.

Posti ancora disponibili per il periodo 9-16 luglio 2022 oppure anche 16-23 luglio 2022.