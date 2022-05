Visioni Sarde arriva a Oslo

Proseguono gli appuntamenti presso gli Istituti Italiani di Cultura e i Comitati della Società Dante Alighieri all’estero: Visioni Sarde sarà a Oslo il 19 maggio

Visioni Sarde, la rassegna voluta dalla Cineteca di Bologna con il supporto della Fondazione Sardegna Film Commissione della Regione Autonoma della Sardegna, si è ormai affermata come vetrina per i film “brevi” di matrice sarda nonché come formidabile rampa di lancio per i giovani autori che si stanno ritagliando un ruolo sempre più importante e autonomo nel panorama internazionale.

Il programma, stilato dall’Istituto Italiano di Cultura di Oslo per la serata dedicata al giovane cinema sardo, prevede la proiezione di pellicole di respiro autenticamente internazionale che affrontano temi come: tutela dell’ambiente, giustizia, diritti umani, aspettative e problemi adolescenziali, multietnicità, disoccupazione e lavoro.

Tutti i cortometraggi sono in lingua originale con sottotitoli in inglese.

Di seguito i cinque titoli scelti.

“Di notte c’erano le stelle“ di Naked Panda.

Nonno Bruno e suo nipote Lorenzo vivono in un futuro distopico in cui la Terra è inquinata e colpita da una perdurante siccità.

“L’uomo del mercato” di Paola Cireddu.

Mario, ogni giorno, raccoglie le cassette del mercato ortofrutticolo per rivenderle a pochi centesimi. Durante questa sua “Via crucis” quotidiana, sogna ad occhi aperti un’apixedda usata.

“Margherita” di Alice Murgia.

Margherita ha sedici anni e da tempo ha una cotta per il bagnino. Finalmente ricambiata, si renderà conto che il sesso non è come si aspettava.

“Marina, Marina!” di Sergio Scavio.

In un solo giorno, dalla mattina alla notte, nasce e matura il primo difficile amore – tra litigi e serenate – tra due giovani compagni di classe.

“Un piano perfetto” di Roberto Achenza.

Due amici squattrinati e senza speranze, pur di dare una scossa alla loro vita, s’improvvisano ladri e tentano una rapina in un bar. Ma nulla va come dovrebbe.