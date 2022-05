Vienna Cammarota a 100 Km da Zagabria

Vienna Cammarota ha percorso ben 70 Km a piedi in 3 giorni ed è ad un passo dal confine Slovenia/Croazia! Si trova a 100 Km da Zagabria!

PRIMA DONNA AL MONDO A RACCONTARE LA VIA DELLA SETA A PIEDI!

Vienna Cammarota, anni 72, Ambasciatrice dell’Associazione Culturale italiana, Archeoclub D’Italia, è partita, il 26 Aprile dall’Isola del Lazzaretto Nuovo di Venezia, destinazione Pechino!

Vienna Cammarota (Ambasciatrice Archeoclub D’Italia): “Oggi 28 gradi e tanti piccoli villaggi di contadini attraversati. Camminavo superando i campi, ogni tanto mi fermavo, ho osservato tanto. C’erano molti contadini!”.

Sosteniamola, diamole accoglienza!

“Mi sto avvicinando al confine Slovenia – Croazia.

Da poco sono arrivata a Novo Mesto dopo avere percorso 70 Km in tre giorni di cammino a piedi.

Ho dunque superato Visnja Gora ed è lì che ho avuto un forte mal di testa;

al punto tale da non riconoscere del tutto il posto in cui mi trovavo.

A differenza degli altri cammini spesso uso navigatore e la segnaletica ma preferisco sempre, alla fine, utilizzare i vecchi metodi: leggi, domanda e osserva.

Al momento, la mia fortuna è sempre stata la presenza di bei sentieri nei boschi o lungo i fiumi e ciclovie.

Mi sono immersa nelle campagne della Slovenia in compagnia di un fugace pasto poi nuovamente in cammino;

sempre per promuovere la pace attraverso la cultura di popoli diversi.

Lungo il cammino prediligo la consumazione di frutta secca ma quando mi fermo verdure, patate.

Non mi arrendo ed è un cammino sicuramente non leggero ma comunque pieno di emozioni con la gente!”.

Lo ha affermato Vienna Cammarota anni 72, Ambasciatrice di Archeoclub D’Italia, prima donna al mondo partita da Venezia per raggiungere Pechino a piedi.

Una grande impresa sulla Via della Seta in epoca contemporanea, quella che sta conducendo l’Ambasciatrice di Archeoclub D’Italia.

Ed anche in Slovenia è stata intervistata dalla stampa nazionale e questo aspetto per Vienna è importante.

Non è alla ricerca di visibilità ma della divulgazione della conoscenza.

Non è escluso che il 19 Maggio, Vienna Cammarota, possa addirittura essere in video – collegamento diretto con la platea del Teatro Summarte di Somma Vesuviana:

per parlare ad una platea di 800 studenti di sostenibilità ambientale, valorizzazione del patrimonio culturale e naturalistico.

Il tutto grazie ad un grande evento organizzato dal Rotary Club di Ottaviano;

vedrà la presenza di Archeoclub D’Italia Nazionale ma anche di altre ed importanti realtà come la Società Italiana di Geologia Ambientale.

“Questa è la missione di Archeoclub D’Italia:

comunicazione innovativa per divulgare la conoscenza – ha affermato Rosario Santanastasio, Presidente Nazionale di Archeoclub D’Italia –

e Vienna Cammarota, nostra Ambasciatrice nel Mondo, sta contribuendo in modo davvero importante.

Poche settimane fa eravamo in Campania, Basilicata, Calabria, per raccontare con Vienna Cammarota la Via Regia delle Calabrie e comunicarne l’importanza”.

Un supporto importante sta arrivando anche dall’Associazione Ambasciatori di Cultura sulla Via della Seta.

Vienna è partita il 26 Aprile dal Lazzaretto Nuovo di Venezia, accompagnata da:

Gerolamo Fazzini, Presidente Archeoclub D'Italia sede di Venezia, che le ha consegnato la Bandiera di Venezia al cui interno c'è la parola PACE,

, Presidente Archeoclub D’Italia sede di Venezia, che le ha consegnato la Bandiera di Venezia al cui interno c’è la parola PACE, Contessa Chiara Modica Donà Dalle Rose, Presidente della Biennale Internazionale di Arte Sacra;

l’ha ricevuta anche presso il Palazzo Donà Dalle Rose, risalente al ‘500, tra i più importanti di Venezia e sede della Biennale Internazionale,

Deborah Onisto, Vice Presidente della Commissione Cultura del Comune di Venezia,

, Vice Presidente della Commissione Cultura del Comune di Venezia, Zhu Yuhua , Presidente del Fan Club Ferrari di Shangai che le ha consegnato il cappello della Ferrari,

Luciano Tellaroli dell'Associazione Ambasciatori di Cultura sulla Via della Seta,

dell’Associazione Ambasciatori di Cultura sulla Via della Seta, Giorgia Fazzini, Responsabile Comunicazione Lazzaretti Veneziani.

Vienna Cammarota arriverà in Cina, a piedi non prima del Dicembre del 2025, a 75 anni compiuti, dopo 22.000 km percorsi, e ad avere attraversato:

Slovenia, Croazia, Serbia, Bulgaria, poi scenderà verso la Turchia, Georgia, Iran. Turkimenistan, Azerbaigian, Uzbekistan, Kirghizistan, Kazakistan, Mongolia, poi Cina.