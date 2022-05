Serie A, 37° turno: statistiche, curiosità e probabili formazioni di Udinese – Spezia

Al Friuli – alle ore 18.00 – la Serie A metterà di fronte bianconeri e liguri: i primi, forti dell’aritmetica salvezza, potranno trasformare il match in una passerella per salutare i propri tifosi, i secondi desiderano ottenere gli ultimi punti necessari per poter vidimare la permanenza nel massimo campionato. Il fischietto dell’incontro è Aureliano (al VAR Irrati )

LO SAPEVI CHE?

Le statistiche forniteci dalla Lega Calcio rivelano che da una parte abbiamo la compagine (l’Udinese) che ha segnato di più da fuori area in questo campionato (11 volte, ex aequo con Milan e Napoli) e dall’altra (lo Spezia) quella che ha subito più reti dalla distanza (13).

I liguri hanno ottenuto il primo successo in Serie A della propria storia proprio alla Dacia Arena (il 30 settembre 2020, 0-2 confezionato dalla doppietta di Galabinov). Gli uomini del presidente Raymond Platek Jr. sono reduci da 4 debacle consecutive: un’eventuale quinta, sarebbe record negativo nella massima serie per il club.

I bianconeri sono a quota 44 punti (10 successi, 14 pari e 12 sconfitte): qualora dovessero ottenere almeno tre punti nei restanti due incontri prima della conclusione del torneo, registrerebbero il loro record dal 2012/13 (all’epoca, arrivarono a 66).

Lo Spezia soffre di “mal di trasferta”: è la squadra che ha subito più gol in trasferta in questo campionato (39) e, seconda solo al Venezia (con 12), ha perso più gare fuori casa (11).

I PRECEDENTI

Nessun pareggio in tre sfide di Serie A tra Udinese e Spezia: dopo il già citato 0-2 del 30 settembre dei liguri alla Dacia Arena, i friulani hanno vinto i due confronti successivi sempre per 1-0.

CONFRONTI DIRETTI A UDINE (SERIE A E SERIE B)

7 incontri disputati

3 vittorie Udinese

1 pareggio

3 vittorie Spezia

6 gol fatti Udinese

8 gol fatti Spezia

LE PROBABILI FORMAZIONI

Cioffi in attacco deve ancora rinunciare a Beto (sta recuperando dalla lesione al flessore rimediata l’11 aprile nella trasferta contro il Bologna) e a Success (per il nigeriano stagione finita). Nella lista degli indisponibili, per l’ultima al Friuli, figura anche il 26enne difensore Becao (squalificato). Il 3-5-2 bianconero iniziale, rispetto alla scorsa gara contro il Sassuolo, vede come unica variazione il rientro in difesa di Nuytinck.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Nuytinck, Pablo Marì, N. Perez; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Udogie; Deulofeu, Pussetto. All. Cioffi

Dubbio dell’ultimo minuto per Thiago Motta: Nzola e Agudelo si giocano una maglia da titolare per affiancare Manaj e Gyasi nella nutrita trequarti ligure. Non sarà della gara Simone Bastoni: il difensore classe ‘96 è sì squalificato ma è anche reduce dall’operazione alla spalla (aveva patito una lussazione dell’acromion-claveare) alla quale si è sottoposto nel primo pomeriggio di giovedì l’ospedale San Raffaele di Milano.

Spezia (4-2-3-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior; Verde, Agudelo, Gyasi; Manaj. All. Motta

Articolo a cura di Paolo A.G. Pinna