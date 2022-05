Libano: il Military Advisor UN visita i Caschi Blu del SW UNIFIL

Il Military Advisor delle Nazioni Unite, Generale Senegalese Birame Diop, ha visitato il Comando del Settore Ovest di UNIFIL e del Contingente italiano in Libano.

Ad accogliere l’Alto Ufficiale è stato il Generale di Brigata Massimiliano Stecca, Comandante di Settore e della Joint Task Force italiana in Libano (JTF L-SW), che ha illustrato al Generale Diop, tutte le attività in corso, aggiornandolo sulla situazione operativa del settore a guida italiana.

La delegazione, accompagnata dal Comandante del Sector West, ha visitato successivamente la base avanzata sulla Blue Line (linea di demarcazione tra il territorio Libanese e quello Israeliano) denominata UNP 5-42, controllata dai Caschi Blu Ghanesi.

Il Generale Diop, in carica dal maggio 2021, è il consigliere militare del Sottosegretario Generale per le Operazioni di Pace delle Nazioni Unite e fornisce consulenza per gli affari politici e il supporto sul campo al Segretario Generale e al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

La missione Italiana in Libano è attualmente a guida Brigata di Cavalleria Pozzuolo del Friuli, al suo sesto mandato nella Terra dei Cedri con i colori delle Nazioni Unite, che ha la responsabilità del Settore Ovest di UNIFIL in cui operano 3800 Caschi Blu di 16 dei 46 paesi contributori alla missione ONU e di cui fanno parte circa 1.000 militari italiani.

I Caschi Blu italiani operano nel Libano con imparzialità e trasparenza, a ridosso della Blue Line (linea blu), linea di demarcazione con Israele, per garantire la stabilità nell’area da oltre 15 anni, monitorando la cessazione delle ostilità, assistendo e supportando le Forze Armate Libanesi (LAF) e fornendo supporto alla popolazione locale.

https://www.difesa.it/OperazioniMilitari/op_intern_corso/UNIFIL/notizie_teatro/Pagine/Libano_Il_Military_Advisor_UN_visita_Caschi_Blu_del_SW_UNIFIL.aspx